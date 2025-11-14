Σπάνιο βίντεο από το Σιάτλ: Φώκια σκαρφαλώνει σε σκάφος για να σωθεί από τις φάλαινες που την καταδίωκαν

Φωτογράφος εξασφάλισε εντυπωσιακά και σπάνια πλάνα από σημείο ανοικτά του Σιάτλ, με πρωταγωνίστρια μια φώκια και μια ομάδα φαλαινών-δολοφόνων που την κυνηγούσαν.

Κατά τη διάρκεια μιας δια θαλάσσης παρατήρησης φαλαινών στα νερά ανοιχτά του Σιάτλ, η φωτογράφος, Charvet Drucker, κατέγραψε με την κάμερα που είχα μαζί της, τη φώκια και το κοπάδι που την καταδίωκε.

Οι συντονισμένες κινήσεις και τα χτυπήματα της ουράς από τις όρκες υποδείκνυαν ότι κυνηγούσαν. Η Drucker χρησιμοποίησε το τηλεφακό της φωτογραφικής της μηχανής για να εντοπίσει μια φώκια που προσπαθούσε να ξεφύγει από το κοπάδι, μέχρι που την εντόπισε «να πετάει στον αέρα πάνω από το σμήνος των όρκων που άφριζαν το νερό» και υπέθεσε ότι η φώκια δεν θα γλίτωνε.

Όμως, καθώς οι φάλαινες η Drucker σταμάτησαν τη μηχανή για να αποφύγουν τυχόν τραυματισμό των φαλαινών. Τότε, η φώκια βγήκε από το νερό και ανέβηκε σε μια πλατφόρμα του σκάφους κοντά στον κινητήρα, χρησιμοποιώντας τη σαν σωσίβια λέμβο.

«Καημενούλη μου», ακούγεται να λέει η Drucker, καθώς η φώκια την κοιτάζει. «Είσαι εντάξει, μείνε εκεί, φίλε μου».

Οι όρκες δεν τα παράτησαν αμέσως, αλλά αντίθετα φάνηκαν να συνεργάζονται για να κουνήσουν τη βάρκα και να κάνουν τη φώκια να πέσει. Το βίντεο από το κινητό της Drucker δείχνει τις όρκες να παρατάσσονται και να πλησιάζουν τη βάρκα με διαδοχικές βουτιές για να δημιουργήσουν κύματα

Η φώκια γλίστρησε τουλάχιστον μία φορά, αλλά κατάφερε να ανεβεί πάλι. Οι όρκες απομακρύνθηκαν μετά από περίπου 15 λεπτά. Η Drucker έχει φωτογραφίσει νεκρές φώκιες στο στόμα των όρκων στο παρελθόν και λέει ότι γενικά χαίρεται όταν οι φάλαινες τρώνε.

«Είμαι σίγουρα με το μέρος των όρκων, όλη μέρα, κάθε μέρα. Αλλά από τη στιγμή που η φώκια βρέθηκε στο σκάφος, κατά κάποιον τρόπο πήρα το μέρος της φώκιας», είπε σε συνέντευξή της στην Associated Press.