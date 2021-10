Η Χιλάρια Μπάλντουιν έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της για το τραγικό περιστατικό στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», που κόστισε τη ζωή της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.

«Η καρδιά μου είναι με τη Χαλίνα, τον σύζυγο, τον γιο της, την οικογένεια και τους αγαπημένους της. Και με τον Άλεκ μου», έγραψε στο Instagram η σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν.

«Λέγεται ότι “δεν υπάρχουν λέξεις”, γιατί είναι αδύνατο να εκφράσεις το σοκ και τον πόνο για ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα. Σπαραγμός. Απώλεια. Συμπαράσταση», ανέφερε ακόμη στην ανάρτησή της η Χιλάρια Μπάλντουιν.

Ο 63χρονος ηθοποιός σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εξασκείτο στο να τραβήξει το όπλο και στόχευε προς την κάμερα, όταν αυτό εκπυρσοκρότησε, με συνέπεια να σκοτωθεί η Χαλίνα Χάτσινς και να τραυματιστεί ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζόελ Σόουζα.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν έχει τοποθετηθεί μία φορά δημοσίως για το τραγικό περιστατικό, την περασμένη Παρασκευή με ανάρτηση στο Twitter.

«Δεν έχω λόγια για να εκφράσω το σοκ και τη θλίψη μου αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της Χαλίνα Χάτσινς, συζύγου, μητέρας και συναδέλφου μας που έχαιρε βαθιάς εκτίμησης», ανέφερε στην ανάρτησή του.

«Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομική έρευνα για το πώς συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με τον σύζυγό της, προσφέροντας την υποστήριξή μου σε εκείνον και την οικογένειά του. Είμαι συντετριμμένος για τον σύζυγό της, τον γιο τους και όλους όσοι γνώριζαν και αγαπούσαν την Χαλίνα», έγραψε ακόμη.

