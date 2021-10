Ο Άλεκ Μπάλντουιν έκανε μέσω Twitter την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του, μετά το τραγικό δυστύχημα στα γυρίσματα του «Rust» που κόστισε τη ζωή της διευθύντριας φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς.

«Δεν έχω λόγια για να εκφράσω το σοκ και τη θλίψη μου αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της Χαλίνα Χάτσινς, συζύγου, μητέρας και συναδέλφου μας που έχαιρε βαθιάς εκτίμησης», ανέφερε στην ανάρτησή του ο ηθοποιός, που πυροβόλησε με όπλο για τα γυρίσματα της ταινίας, με συνέπεια να σκοτωθεί η διευθύντρια φωτογραφίας και να τραυματιστεί ο σκηνοθέτης, Τζόελ Σόουζα.

