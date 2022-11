H Χερσώνα γιορτάζει την απελευθέρωσή της: Δεκτοί υπό επευφημίες οι Ουκρανοί στρατιώτες- «Ιστορική ημέρα»

Ο ουκρανικός στρατός έχει μπει στη Χερσώνα μετά την υπαναχώρηση περίπου 30.000 Ρώσων στρατιωτών από την πόλη-κλειδί της Ουκρανίας, με τους κατοίκους να τους υποδέχονται με αγκαλιές και ζήτω.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως οι Ρώσοι εισβολείς είχαν μετακινηθεί προς την ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπρου και δεν άργησε η στιγμή που οι Ουκρανοί στρατιώτες έφτασαν στο κέντρο της πόλης, όπου έγιναν δεκτοί υπό επευφημίες.

The Ukrainian army has now reached the centre of the city of Kherson, greeted by cheering crowds of civilians.🇺🇦 pic.twitter.com/3bg6Tej42b

Από τις εικόνες που δημοσιεύονται, φαίνεται πως η ουκρανική σημαία κυματίζει και πάλι στην πόλη.

I wish you all could understand Ukrainian and so appreciate this unique tenderness, hardly translatable to any other language I know, when the local women call Ukrainian soldiers "our boys", "khlopchyky" and ask permission to hug them. #Kherson region is so very #Ukraine. pic.twitter.com/VtwmmgWkFt