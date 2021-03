Η Amazon άλλαξε το κύριο λογότυπο της εφαρμογής των αγορών της, όταν αρκετοί αγοραστές επισήμαναν ότι ο πρόσφατος επανασχεδιασμός του εικονιδίου έμοιαζε με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Το λογότυπο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και απεικονίζει μια λωρίδα μπλε ταινίας σαν «βούρτσα» πάνω από το «χαμόγελο» - λογότυπο της Amazon.

Ωστόσο, ορισμένοι παρατήρησαν ότι έμοιαζε με το χαρακτηριστικό μουστάκι του Χίτλερ. Η Amazon άλλαξε πλέον το σήμα και αντικατέστησε τη μπλε ταινία «τύπου μουστάκι» με μία μπλε ταινία, διπλωμένη στην άκρη.

Η εταιρεία ανέφερε στο BBC News ότι το πρώτο εικονίδιο χρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά σε μερικές χώρες πριν από την αλλαγή.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του πρακτορείου Coley Porter Bell, Vicky Bullen, δήλωσε πως «Δυστυχώς για την Amazon, η απεικόνιση της ταινίας των δεμάτων στο αρχικό λογότυπο θα συσχετιστεί αμέσως με το χιτλερικό μουστάκι, καθώς αυτό το σχήμα έχει μείνει για πάντα χαραγμένο στο υποσυνείδητο μας. Και αυτό δεν είναι το καλύτερο για μία εταιρεία».

Το λογότυπο της εφαρμογής - το οποίο εμφανίζεται σε smartphone και tablet - προηγουμένως έδειχνε ένα γραφικό ενός καροτσιού αγορών.

Το νέο σχέδιο φαίνεται να βασίζεται σε ένα καφέ δέμα της Amazon, με το χαρακτηριστικό χαμόγελο της εταιρείας και την μπλε ταινία.

Η Amazon από την πλευρά της είπε πως «Σχεδιάσαμε το νέο εικονίδιο για να προκαλέσουμε προσδοκία, ενθουσιασμό και χαρά όταν οι πελάτες ξεκινούν το ταξίδι των αγορών, όπως κάνουν όταν βλέπουν τα κουτιά μας στο κατώφλι τους».

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u

Ένας πελάτης σχολίασε στο Twitter πως «Οι γονείς μου χρησιμοποιούν την Amazon σχεδόν κάθε μέρα. Θα αισθάνονται χαμένοι τις επόμενες μέρες. Όταν ρωτήσουν πού έχει πάει η Amazon, θα τους πω να ψάξουν για το χαρτόνι του Χίτλερ».

Ένας άλλος είπε πως «Για μένα μοιάζει με ένα χαρούμενο χαρτόνι του Αδόλφου».

Amazon’s new app logo be lookin like they’re the THIRD most downloaded in the “Reich” section. pic.twitter.com/znvvfQ5nst