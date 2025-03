Γυναικοκτονία στην Ουγγαρία: Γιατί ζήτησε «συγγνώμη» η αστυνομία

Η γυναικοκτονία μιας Γιαπωνέζας ταράσσει την Ουγγαρία, μια χώρα που δεν έχει παράδοση στην υπεράσπιση των γυναικών.

Φαίνεται, όμως, πως κάτι μπορεί να αλλάξει, καθώς για τη συγκεκριμένη υπόθεση γυναικοκτονίας της Γιαπωνέζας μέχρι και η αστυνομία, ζήτησε «συγγνώμη».

Η δολοφονία της Γιαπωνέζας στα τέλη Ιανουαρίου χαρακτηρίστηκε αργότερα ανθρωποκτονία, αλλά μόνο όταν προκλήθηκε σάλος επειδή μια οργάνωση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών αποκάλυψε ότι η 43χρονη είχε προσφύγει σε αυτήν ζητώντας βοήθεια για να αντιμετωπίσει τον βίαιο πρώην σύζυγό της.

Καθώς αυξανόταν η λαϊκή πίεση η αστυνομία συνέλαβε τον πρώην σύζυγό της ως ύποπτο για ανθρωποκτονία. Σε μια σπάνια κίνηση οι αρχές παραδέχτηκαν το σφάλμα τους αναγνωρίζοντας την αποτυχία τους και ζητώντας συγγνώμη «σε όλους όσοι ευλόγως προσβλήθηκαν» με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μηδενική ανοχή για τη βία κατά των γυναικών.

A 43yo Japanese woman in Hungary, whose violent ex-husband had her kids' passports, begged the Japanese Embassy to grant them temporary papers so they could flee to Japan. The Embassy told her to "talk it out" with her ex instead. He's now under arrest for her murder. pic.twitter.com/rgJVdyeooX