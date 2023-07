Γυναικοκτονία στη Ρωσία: Βίασε 15χρονη, την πέταξε γυμνή στις σιδηροδρομικές γραμμές και της έβαλε φωτιά

Ένα 15χρονο κορίτσι στη Ρωσία βιάστηκε, πετάχτηκε γυμνό στις σιδηροδρομικές γραμμές από τον δολοφόνο της, ενώ επιπλέον την περιέλουσε και με εύφλεκτο υγρό και της έβαλε φωτιά.

Η 15χρονη Γιάροσλαβλ Σίκοβα εντοπίστηκε με φρικτά εγκαύματα, μετά από την άγρια επίθεση και τον βιασμό. Το κορίτσι εντόπισε, στην κατάσταση που αναφέρθηκε, ένας μηχανοδηγός. Η αστυνομία πιστεύει ότι το κορίτσι αφέθηκε να πεθάνει φορώντας μόνο τις κάλτσες του μετά από την άγρια επίθεση που δέχτηκε στην περιοχή Περμ της Ρωσίας. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και επέζησε για δέκα ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων αναγνώρισε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης.

Ένας «φίλος» από το σχολείο ονόματι Σεργκέι Μινγιάζεφ, 16 ετών, του οποίου η μητέρα Ιρίνα είναι δεσμοφύλακας και ο πατέρας του Ράντικ αστυνομικός, συνελήφθη ως ύποπτος για βιασμό και φόνο. Δύο άλλα έφηβα αγόρια ανακρίνονται για το ρόλο τους στο περιστατικό.

Η μαρτυρία του μηχανοδηγού του τρένου, που σταμάτησε και κάλεσε μέσω ασυρμάτου για βοήθεια, αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα μετά την επίθεση: «Η κοπέλα είχε τοποθετηθεί διαγώνια στις ράγες. Ήταν ματωμένη, και στη συνέχεια κύλησε από τις ράγες και έχασε τις αισθήσεις της». «Υπήρχαν εγκαύματα στο σώμα της και ακόμη και το ξερό χορτάρι γύρω της κάπνιζε. Όταν έφτασαν οι νοσοκόμοι, ήταν ακόμα αναίσθητη» πρόσθεσε..

Σημείωσε πως ήταν εντελώς γυμνή, και φορούσε μόνο κάλτσες. «Δεν βρέθηκαν ρούχα. Όλο το κεφάλι της ήταν καλυμμένο με αίμα, τα μαλλιά της ήταν καμένα. Δεν υπήρχε αίμα στο σώμα της. Το κεφάλι της είχε χτυπηθεί στα κάγκελα», τόνισε και συμπλήρωσε: «Ήταν μεγάλη τύχη που δεν την πάτησε τρένο».

Ο ίδιος μάρτυρας είπε ότι η 15χρονη κοπέλα είχε «εύφλεκτο υγρό στο στόμα της και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων». Σημειώθηκε πως ο δράστης ήθελε να «ξεφορτωθεί τα βιολογικά ίχνη».

A schoolgirl died after she was brutally raped, dumped naked on a railway line then set on fire using a flammable liquid. A train driver stopped when he saw Russian Yaroslavl Shikhova, 15, with horrific burns having rolled off the track and on to the grass. Police believe the… pic.twitter.com/FOUwIR8yq7