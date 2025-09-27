Γράμματα και κουμπιά αποκάλυψαν την ταυτότητα στρατιωτών Α' Παγκοσμίου Πολέμου λύνοντας μυστήριο 100 ετών

Μνήμες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ξύπνησαν στη βόρεια Γαλλία, καθώς πριν από τέσσερα χρόνια, εργαζόμενοι σε οικόπεδο για νέο νοσοκομείο, έκαναν μια συγκλονιστική ανακάλυψη: τα λείψανα περισσότερων από 100 ανθρώπων ήρθαν στο φως.

Τέτοιες ανακαλύψεις δεν είναι ασυνήθιστες σε αυτή την περιοχή της Γαλλίας, αλλά η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία κινητοποιήθηκαν οι ειδικοί ήταν εκπληκτική. Ο Stephan Naji, επικεφαλής της ομάδας ανάκτησης από την Commonwealth War Graves Commission (CWGC), έφτασε στον χώρο μέσα σε λίγες ώρες.

Ο Stephan και η ομάδα του ανέλαβαν την προσεκτική ανάλυση των λειψάνων και των αντικειμένων που βρέθηκαν: παπούτσια, αγκράφες, κουμπιά και στρατιωτικά διακριτικά. Οι πρώτες ενδείξεις έδειξαν ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν στρατιώτες από δύο σκωτσέζικα συντάγματα: Gordon Highlanders και Cameron Highlanders.

Στη συνέχεια, η υπόθεση παραδόθηκε στη βρετανική μονάδα Joint Casualty and Compassionate Centre (JCCC) στο Gloucester, η οποία ειδικεύεται στην ταυτοποίηση στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιστορικές μάχες.

Η Nicola Nash, εργαζόμενη στο JCCC, ανέλαβε την έρευνα για δύο συγκεκριμένους στρατιώτες, χρησιμοποιώντας ιστορικά αρχεία, απογραφές του 1911 και στοιχεία από αντικείμενα που βρέθηκαν στον χώρο. Ένα ζευγάρι μικροσκοπικών κουμπιών από την Newcastle Corporation Tramways στάθηκε καθοριστικό για την ταυτοποίηση του Gordon McPherson.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πέθανε στα 113 της χρόνια η γηραιότερη επιζήσασα του Ολοκαυτώματος

Η αναζήτηση οδήγησε τους ειδικούς στους αδελφούς Andrew και Alistair McPherson, που διαμένουν στο Whitley Bay. Τα γράμματα της προ-προγιαγιάς τους, γραμμένα στην αναζήτηση του χαμένου γιου της, συγκίνησαν βαθιά τους αδελφούς.

Μετά από δοκιμές DNA, επιβεβαιώθηκε ότι τα λείψανα ανήκαν στον Gordon McPherson, 23χρονο λοχία του 7ου Τάγματος των Cameron Highlanders, που είχε σκοτωθεί την πρώτη μέρα της Μάχης του Loos.

Ο δεύτερος στρατιώτης, James Grant Allan, 20χρονος λοχίας των Gordon Highlanders, ταυτοποιήθηκε επίσης χάρη σε λεπτομερή έρευνα οικογενειακών αρχείων και DNA.

Αυτή την εβδομάδα, οι Gordon McPherson και James Allan τάφηκαν στο Loos British Cemetery, μόλις λίγα μέτρα από τον τόπο που βρέθηκαν τα λείψανά τους. Οι οικογένειες παρέλαβαν τα κουμπιά της Newcastle Tramways και τη βρετανική σημαία σε μικρές τιμητικές θήκες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ O Β' Παγκόσμιος Πόλεμος μέσα από τα μάτια της φωτορεπόρτερ Λι Μίλερ σε έκθεση στη Βαρκελώνη

Όπως είπε ο Alistair McPherson: «Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερη αποχαιρετιστήρια τελετή μετά από τόσα χρόνια».

Τα τελευταία 10 χρόνια, η ομάδα ανάκτησης της CWGC και οι «ντετέκτιβ του πολέμου» έχουν εντοπίσει και ταφεί πάνω από 300 Βρετανούς στρατιώτες. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν αναγνωρίζονται ποτέ, έχουν ταυτοποιηθεί 60 άτομα. Οι ειδικοί συνεχίζουν αδιάκοπα, καθώς χιλιάδες στρατιώτες παραμένουν αγνοούμενοι.

Με πληροφορίες από BBC