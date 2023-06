Γκουτέρες για επιζώντες σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις: Με 3 τρόπους η αλληλεγγύη γίνεται απάντηση

Μήνυμα αλληλεγγύης έστειλε στους επιζώντες της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους επιζώντες. Σύμφωνα με τον Αντόνιο Γκουτέρες η αλληλεγγύη αυτή σημαίνει ότι η ρητορική μετατρέπεται σε απάντηση με τους εξής τρόπους:

-Ακούγοντας τους επιζώντες

-Θέτοντας τους δράστες προ των ευθυνών τους

-Διασφαλίζοντας ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο τηρείται ανά πάσα στιγμή

Στο μεταξύ η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει για την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις πως κάθε νέο κύμα συγκρούσεων φέρνει μαζί του μια αυξανόμενη παλίρροια ανθρώπινων τραγωδιών.

Την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις, το μήνυμα είναι σαφές: «Είναι καιρός να δοθεί τέλος στους βιασμούς στον πόλεμο».

Όπως αναφέρει στατιστικά για κάθε βιασμό που καταγγέλλεται σε σχέση με μια σύγκρουση, 10 έως 20 περιπτώσεις δεν καταγράφονται.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται νέα κύματα σεξουαλικής βίας. Η σεξουαλική βία που σχετίζεται με τις συγκρούσεις, είτε κατά γυναικών, κοριτσιών, ανδρών ή αγοριών σε όλη τους την ποικιλομορφία, συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως τακτική πολέμου, βασανιστηρίων και τρομοκρατίας εν μέσω εντεινόμενων πολιτικών κρίσεων και κρίσεων ασφαλείας, που επιδεινώνονται από τη στρατιωτικοποίηση και την παράνομη διάδοση των όπλων.

Τονίζεται επίσης η αύξηση των αντιποίνων κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ακτιβιστών και των δημοσιογράφων.

Η σεξουαλική παρενόχληση και η ρητορική μίσους με βάση το φύλο έχουν αυξηθεί και στον ψηφιακό χώρο. Ενώ η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών έχει συμβάλει στην ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών και άλλων ομάδων, η χρήση της έχει επίσης επιτρέψει τη διάδοση της βίας, αναφέρει ο ΟΗΕ. Συμπληρώνει πως η ρητορική μίσους - και στο διαδίκτυο - έχει γίνει ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους διάδοσης διχαστικής ρητορικής σε παγκόσμια κλίμακα.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μισαλλοδοξία δουλεύοντας για την αντιμετώπιση του μίσους που εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά στο διαδίκτυο, καταλήγει ο ΟΗΕ.

Τονίζει δε πως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών, να αυξήσουν την πρόληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, καθώς και να βοηθήσουν τους επιζώντες να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία.

Τέλος σημειώνεται πως πρέπει να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης σεξουαλικής και έμφυλης βίας, της παρενόχλησης και της ρητορικής μίσους.

