Επιστήμονες που έκαναν ανασκαφικές έρευνες σε ένα δίκτυο σπηλαίων στον βράχο του Γιβραλτάρ, ανακάλυψαν μια νέα αίθουσα, απάτητη από τους τους ανθρώπους εδώ και τουλάχιστον 40.000 χρόνια.

Η ανακάλυψη του σπηλαίου αυτού αναμένεται να ρίξει φως στην κουλτούρα και τις συνήθειες των Νεάντερταλ που κατοικούσαν στην περιοχή για 100.000 χρόνια.



Το 2012, οι ειδικοί άρχισαν να εξετάζουν τη σπηλιά Vanguard, μέρος ενός ευρύτερου συμπλέγματος σπηλαίων Gorham -το οποίο κηρύχθηκε το 2016 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Ουνέσκο- προκειμένου να καθορίσουν το πραγματικό της μέγεθος και να διαπιστώσουν αν υπήρχαν άλλα περάσματα ή αίθουσες, «αθέατες» ή καλυμμένες από άμμο ή ίζημα.

Τον περασμένο μήνα, η ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Κλάιβ Φινλέισον, εξελικτικό βιολόγο και διευθυντή του Εθνικού Μουσείου του Γιβρατάρ, έπεσε πάνω σε ένα κενό στο ιζηματογενές πέτρωμα, το οποίο διάνοιξαν και σύρθηκαν μέσα.



Το κενό αυτό τούς οδήγησε σε ένα μέρος 13 μέτρων στην κορυφή μιας σπηλιάς όπου σταλακτίτες κρέμονταν από ψηλά και απότομοι βράχοι υποδείκνυαν ζημιές από έναν αρχαίο σεισμό.





«Πρόκειται για μια αίθουσα σπηλαίου. Υπό μία έννοια, είναι σχεδόν σαν να ανακαλύπτουμε τον τάφο του Τουτανχαμών. Μπαίνεις σε ένα μέρος μέσα στο οποίο δεν υπήρξε άνθρωπος για 40.000 χρόνια» σημειώνει στον Guardian o Finlayson.

Στην επιφάνεια του σπηλαίου οι επιστήμονες εντόπισαν, μεταξύ άλλων, το μοιριαίο οστό ενός λύγκα, τους σπονδύλους μιας ύαινας και το μεγάλο οστό του φτερού ενός όρνιου.



«Κάτι τραβούσε τα πράγματα εκεί μέσα πριν από πολλά πολλά χρόνια. Βρήκαμε ακόμη έξι ή επτά σημάδια από γδαρσίματα νυχιών στους τοίχους του σπηλαίου. Θα συνέδεε κανείς αυτού του είδους τα σημάδια από νύχια με αρκούδες - και πράγματι έχουμε απολιθώματα αρκούδας στη σπηλιά, αλλά μου φαίνονται κάπως μικρά. Αναρωτιέμαι αν ο λύγκας του οποίου το μηριαίο οστό βρήκαμε, ήταν εκείνος που γρατζουνούσε τους τοίχους του σπηλαίου» εξηγεί ο Finlayson.

The visit to Gorham and Vanguard caves has impacted my view on Neanderthals. I knew the evidence, yes, but never really pictured them as the sea men they also were. Their ecological plasticity has touched me today ❤️ @CliveFinlayson @GibGerry @FinlaysonGib @jrvidal54 #Calpe21 pic.twitter.com/LB3geL8Gms