ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Γιατί ο Μπρους Γουίλις ζει σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις αποκάλυψε ότι η επιλογή αυτή προκάλεσε αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο, ωστόσο τόνισε ότι ήταν η πιο ασφαλής λύση για τον σύζυγό της

Γιατί ο Μπρους Γουίλις ζει σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του Facebook Twitter
Φωτ.: Instagram
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, μίλησε στο «CBS Mornings» για την καθημερινότητα του ηθοποιού που πάσχει από μετωποκροταφική άνοια (FTD) και εξήγησε την απόφαση της οικογένειας να του εξασφαλίσει ξεχωριστό σπίτι κοντά στη μόνιμη κατοικία τους.

Η Χέμινγκ αποκάλυψε ότι η επιλογή αυτή προκάλεσε αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο, ωστόσο τόνισε ότι ήταν η πιο ασφαλής λύση για τον σύζυγό της. «Οι φροντιστές κρίνονται συνεχώς – κι εμείς οι ίδιοι κρίνουμε τον εαυτό μας. Κάθε διαδρομή φροντίδας είναι διαφορετική. Το σημαντικό είναι να κάνεις ό,τι είναι ασφαλέστερο για τον άνθρωπό σου και την οικογένεια», σημείωσε.

Το «μικτό» οικογενειακό σχήμα, που περιλαμβάνει τις τρεις κόρες του Γουίλις με την Ντέμι Μουρ και τις δύο μικρότερες με την Χέμινγκ, βρίσκεται στο πλευρό του ηθοποιού. «Είμαι ευλογημένη που τους έχω μαζί σε αυτό το ταξίδι. Απλοποιούμε τη ζωή μας, και υπάρχει κάτι όμορφο σε αυτή την απλότητα, στο να ζούμε τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή την εμπειρία της, η Χέμινγκ εξέδωσε το βιβλίο «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path», όπου μοιράζεται πρακτικές συμβουλές για όσους φροντίζουν ανθρώπους με άνοια. «Ήθελα να προσφέρω απτές, εφαρμόσιμες ιδέες για να μειώσω την κόπωση που προκαλεί η συνεχής λήψη αποφάσεων», εξήγησε.

Η Χέμινγκ επισήμανε πως οι φροντιστές συχνά παραμελούν την υγεία τους. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με νευρολόγο που την παρακολουθεί, οι φροντιστές εμφανίζουν 63% υψηλότερη θνησιμότητα από άτομα της ίδιας ηλικίας, λόγω της εξουθένωσης και του στρες. «Ήταν ένα ξυπνητήρι για μένα. Έπρεπε να μάθω να ζητώ βοήθεια και να μην αισθάνομαι αποτυχία γι’ αυτό», είπε.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι τα πρώτα σημάδια της ασθένειας ήταν δύσκολο να εντοπιστούν: η επικοινωνία με τον Γουίλις άρχισε να διαταράσσεται και καθημερινές ρουτίνες δεν ταίριαζαν πια. «Όταν ήρθε η διάγνωση, έφυγα από το ιατρείο χωρίς καμία κατεύθυνση, χωρίς χάρτη πορείας. Αυτό το τραυματικό κενό ήταν η αφετηρία του βιβλίου», κατέληξε.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νεκρός ο Αμερικανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ μετά από πυροβολισμό σε πανεπιστήμιο της Γιούτα

Διεθνή / Νεκρός ο Αμερικανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ μετά από πυροβολισμό

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας: «Ο σπουδαίος, και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός» - Aνακοίνωσε ότι όλες οι σημαίες στις ΗΠΑ θα κυματίζουν μεσίστιες έως την Κυριακή, προς τιμήν του.
LIFO NEWSROOM
Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Διεθνή / Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, πέντε άτομα πέθαναν από ασιτία το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας στους 404 τον συνολικό αριθμό όσων έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα μέσα στους 23 μήνες πολέμου
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στη Washington Post: Ο εκδότης υποστήριζε μυστικά τον Μπόρις Τζόνσον

Διεθνή / Σκάνδαλο στη Washington Post: Ο εκδότης υποστήριζε μυστικά τον Μπόρις Τζόνσον

Αποκαλυπτικά έγγραφα δείχνουν ότι ο εκδότης της Washington Post, Γουίλ Λιούις, παρείχε μυστικές πολιτικές συμβουλές στον Μπόρις Τζόνσον κατά την πρωθυπουργία του, εγείροντας ερωτήματα για την ανεξαρτησία του και την εμπλοκή των μέσων ενημέρωσης στην πολιτική
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τη Ρόζι Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα» - Aπειλές για την ιθαγένειά της

Διεθνή / Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τη Ρόζι Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα» - Aπειλές για την ιθαγένειά της

Η Ρόζι Ο’Ντόνελ αποκαλύπτει γιατί δεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ για την αποφοίτηση της κόρης της, τις απειλές του Τραμπ να της αφαιρέσει την ιθαγένεια και τις δηλώσεις του για «απειλή της ανθρωπότητας»
LIFO NEWSROOM
Νεπάλ: «Βγήκαμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος» λέει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που είναι εγκλωβισμένη στη χώρα

Διεθνή / Νεπάλ: «Βγήκαμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος» λέει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που είναι εγκλωβισμένη στη χώρα

Η αθλήτρια βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, όταν βγήκε στο μπαλκόνι και είδε να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια και να πετάνε γκαζάκια
LIFO NEWSROOM
Χάος στη Γαλλία: Πάνω από 200 συλλήψεις και φωτιές στο Παρίσι - Τι είναι το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα»

Διεθνή / Χάος στη Γαλλία: Πάνω από 200 συλλήψεις και φωτιές στο Παρίσι - Τι είναι το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα»

Πάνω από 200 συλλήψεις στο Παρίσι, φωτιές, μπλοκαρισμένοι δρόμοι και σιδηρόδρομοι, καθώς οι πολίτες ξεσηκώνονται κατά του Μακρόν μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Έτοιμος για επιστροφή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου - Κρίση τους κεμαλιστές

Διεθνή / Τουρκία: Έτοιμος για επιστροφή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου - Κρίση τους κεμαλιστές

Ο Κιλιτσντάρογλου ενδέχεται να αναλάβει τον έλεγχο του CHP μετά την κρίση με τις εκλογές του 2023, ενώ η νυν διοίκηση και τα ΜΜΕ προκαλούν ένταση και αναστάτωση ενόψει της ακρόασης στις 15 Σεπτεμβρίου
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η Ρωσία τεστάρει τα όρια του ΝΑΤΟ στην Πολωνία: Πρωτοφανές συμβάν με συμμαχικά μαχητικά να καταρρίπτουν ρωσικά drone

Διεθνή / Η Ρωσία τεστάρει τα όρια του ΝΑΤΟ στην Πολωνία: Πρωτοφανές συμβάν με συμμαχικά μαχητικά να καταρρίπτουν ρωσικά drone

Η Πολωνία ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από 19 ρωσικά drones. Διεθνής κατακραυγή, φόβοι για κλιμάκωση και ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Είναι ακόμα το ίδιο άτομο παρά την απομάκρυνση από τη βασιλική ζωή, λένε πηγές

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Είναι ακόμα το ίδιο άτομο παρά την απομάκρυνση από τη βασιλική ζωή, λένε πηγές

Ο 40χρονος βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία και πραγματοποιεί επισκέψεις στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που εξακολουθεί να στηρίζει από τότε που αποχώρησε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020
LIFO NEWSROOM
 
 