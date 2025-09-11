Γιατί ο Μπρους Γουίλις ζει σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις αποκάλυψε ότι η επιλογή αυτή προκάλεσε αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο, ωστόσο τόνισε ότι ήταν η πιο ασφαλής λύση για τον σύζυγό της

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, μίλησε στο «CBS Mornings» για την καθημερινότητα του ηθοποιού που πάσχει από μετωποκροταφική άνοια (FTD) και εξήγησε την απόφαση της οικογένειας να του εξασφαλίσει ξεχωριστό σπίτι κοντά στη μόνιμη κατοικία τους.

Η Χέμινγκ αποκάλυψε ότι η επιλογή αυτή προκάλεσε αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο, ωστόσο τόνισε ότι ήταν η πιο ασφαλής λύση για τον σύζυγό της. «Οι φροντιστές κρίνονται συνεχώς – κι εμείς οι ίδιοι κρίνουμε τον εαυτό μας. Κάθε διαδρομή φροντίδας είναι διαφορετική. Το σημαντικό είναι να κάνεις ό,τι είναι ασφαλέστερο για τον άνθρωπό σου και την οικογένεια», σημείωσε.

Το «μικτό» οικογενειακό σχήμα, που περιλαμβάνει τις τρεις κόρες του Γουίλις με την Ντέμι Μουρ και τις δύο μικρότερες με την Χέμινγκ, βρίσκεται στο πλευρό του ηθοποιού. «Είμαι ευλογημένη που τους έχω μαζί σε αυτό το ταξίδι. Απλοποιούμε τη ζωή μας, και υπάρχει κάτι όμορφο σε αυτή την απλότητα, στο να ζούμε τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή την εμπειρία της, η Χέμινγκ εξέδωσε το βιβλίο «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path», όπου μοιράζεται πρακτικές συμβουλές για όσους φροντίζουν ανθρώπους με άνοια. «Ήθελα να προσφέρω απτές, εφαρμόσιμες ιδέες για να μειώσω την κόπωση που προκαλεί η συνεχής λήψη αποφάσεων», εξήγησε.

Η Χέμινγκ επισήμανε πως οι φροντιστές συχνά παραμελούν την υγεία τους. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με νευρολόγο που την παρακολουθεί, οι φροντιστές εμφανίζουν 63% υψηλότερη θνησιμότητα από άτομα της ίδιας ηλικίας, λόγω της εξουθένωσης και του στρες. «Ήταν ένα ξυπνητήρι για μένα. Έπρεπε να μάθω να ζητώ βοήθεια και να μην αισθάνομαι αποτυχία γι’ αυτό», είπε.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι τα πρώτα σημάδια της ασθένειας ήταν δύσκολο να εντοπιστούν: η επικοινωνία με τον Γουίλις άρχισε να διαταράσσεται και καθημερινές ρουτίνες δεν ταίριαζαν πια. «Όταν ήρθε η διάγνωση, έφυγα από το ιατρείο χωρίς καμία κατεύθυνση, χωρίς χάρτη πορείας. Αυτό το τραυματικό κενό ήταν η αφετηρία του βιβλίου», κατέληξε.