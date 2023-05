Γιατί ο Μακρόν τρέμει τις... κατσαρόλες;

Η κατσαρόλα από μαγειρικό σκεύος έχει μετατραπεί τις τελευταίες δεκαετίες σε πολιτικό σύμβολο.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι κατσαρόλες εμφανίστηκαν στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να δείξουν την απογοήτευσή τους κατά του Μακρόν και της συνταξιοδοτικής του μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την οποία οι Γάλλοι θα βγαίνουν πλέον στη σύνταξη στα 64 και όχι στα 62 τους χρόνια.

Την Πέμπτη, ο Γάλλος πρόεδρος βρισκόταν σε περιοδεία για να μιλήσει για τις επαγγελματικές σχολές, αλλά οι ανακοινώσεις του επισκιάστηκαν από διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί με κατσαρόλες και τηγάνια.

