Οι κριτικές μίλησαν: Τα δορυφορικά πιάτα της Starlink του Έλον Μασκ είναι εντάξει στο ίντερνετ- και πολύ καλά στο να προσελκύουν γάτες.

Πελάτες της εταιρείας ευρυζωνικού διαδικτύου της SpaceX ανέφεραν -αν μη τι άλλο- αξιολάτρευτο πρόβλημα με τους οικιακούς δορυφόρους Starlink: λειτουργούν ως ιδανική φωλιά για γατάκια.

Πρόκειται για ανησυχητική τάση, ανέφερε το Futurism - το πιο πρόσφατο παράδειγμα αποκάλυψε ένας Καναδός χρήστης του Starlink στο Twitter, ο οποίος εντόπισε τουλάχιστον πέντε γάτες στο πιάτο του.

«Το Starlink λειτουργεί τέλεια μέχρι να ανακαλύψουν οι γάτες ότι το πιάτο βγάζει λίγη ζέστη τις κρύες μέρες», έγραψε ο Aaron Taylor. Η εικόνα σχεδόν μισής ντουζίνας γάτες στο χιονισμένο πιάτο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες likes.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie