Για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, πολίτες άφησαν χίλια αρκουδάκια- και τώρα δωρίζονται όλα

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο πορτρέτο της Καμίλα να ποζάρει με εκατοντάδες λούτρινα αρκουδάκια που άφησαν πολίτες έξω από τις βασιλικές κατοικίες της Ελισάβετ ως φόρο τιμής μετά τον θάνατό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πάνω από χίλια λούτρινα αρκουδάκια, τα περισσότερα με τη μορφή του Πάντινγκτον, συγκεντρώθηκαν και καθαρίστηκαν επιμελώς ώστε και να παραδοθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Barnardo’s, του οποίου η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν ευεργέτιδα επί περίπου τρεις δεκαετίες.

