Για πρώτη φορά στην ιστορία πλήρωμα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό επέστρεψε στη Γη για λόγους υγείας

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2000

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, πλήρωμα αποχώρησε πρόωρα εξαιτίας ιατρικού ζητήματος. Τέσσερα μέλη της αποστολής Crew-11 εγκατέλειψαν τον ISS το βράδυ της Τετάρτης, μετά από απόφαση της NASA να συντμηθεί η παραμονή τους κατά περίπου έναν μήνα.

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Μάικ Φίνκε και Ζένα Κάρντμαν, ο Ρώσος κοσμοναύτης Όλεγκ Πλατόνοφ και ο Ιάπωνας αστροναύτης Κίμιγια Γιούι αποσυνδέθηκαν από τον σταθμό στις 22:20 GMT, έπειτα από πέντε μήνες σε τροχιά. Η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ δεν αποκάλυψε ποιο μέλος αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας ούτε έδωσε λεπτομέρειες, υπογραμμίζοντας πάντως ότι δεν πρόκειται για επείγουσα κατάσταση και ότι η κατάσταση του αστροναύτη είναι σταθερή.

Η επιστροφή στη Γη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, σήμερα, με κάψουλα Dragon της SpaceX, με προγραμματισμένη προσθαλάσσωση ανοιχτά της Καλιφόρνιας. «Πρώτα απ’ όλα είμαστε όλοι καλά. Η απόφαση ελήφθη ώστε οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις να γίνουν στη Γη, όπου υπάρχουν όλα τα διαγνωστικά μέσα», ανέφερε ο Φίνκε σε ανάρτησή του.

Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου η αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η αποστολή Crew-11 είχε φτάσει στον ISS στις αρχές Αυγούστου και επρόκειτο να παραμείνει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, οπότε θα γινόταν η προγραμματισμένη αλλαγή πληρώματος. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής ιατρικών υπηρεσιών της NASA, Τζέιμς Πολκ, η απόφαση ελήφθη λόγω «υπολειπόμενου κινδύνου» και αβεβαιότητας ως προς τη διάγνωση.

Στον σταθμό παραμένουν ο Αμερικανός αστροναύτης Κρις Γουίλιαμς και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ και Σεργκέι Μικάεφ, που είχαν φτάσει τον Νοέμβριο με ρωσικό σκάφος Soyuz. Η συνεργασία Roscosmos - NASA στον ISS παραμένει μία από τις ελάχιστες ενεργές γέφυρες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2000 ως σύμβολο πολυεθνικής συνεργασίας και εργαστήριο για αποστολές πέρα από τη χαμηλή τροχιά. Με ορίζοντα παροπλισμού μετά το 2030, το περιστατικό υπενθυμίζει ότι, ακόμη και στο πιο εξελιγμένο ανθρώπινο φυλάκιο στο διάστημα, η προετοιμασία για το απρόβλεπτο παραμένει κρίσιμη.

Με πληροφορίες από AFP News Agency

