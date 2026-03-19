Η BMG μηνύει την Anthropic για χρήση στίχων των Rolling Stones και του Bruno Mars στην εκπαίδευση του Claude

Η BMG στρέφεται δικαστικά κατά της Anthropic, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε στίχους γνωστών τραγουδιών για την εκπαίδευση του Claude χωρίς άδεια.

Ο Mick Jagger των Rolling Stones στη σκηνή, στην έναρξη της περιοδείας Hackney Diamonds στο Χιούστον τον Απρίλιο του 2024. φωτογραφία: Getty Images
Η BMG Rights Management κατέθεσε αγωγή κατά της Anthropic σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε χωρίς άδεια στίχους από τραγούδια των Rolling Stones, του Bruno Mars, της Ariana Grande και άλλων καλλιτεχνών για την εκπαίδευση των μοντέλων πίσω από το Claude. Η αγωγή επικαλείται 493 περιπτώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η υπόθεση προστίθεται στο κύμα δικαστικών συγκρούσεων ανάμεσα σε κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, γύρω από το πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα εκπαίδευσης. Η BMG υποστηρίζει ότι η Anthropic αντέγραψε και αναπαρήγαγε προστατευμένους στίχους, ενώ κάνει λόγο και για υλικό που φέρεται να προήλθε από μη εξουσιοδοτημένα torrent sites.

Η Anthropic δεν είχε απαντήσει άμεσα στα πρώτα αιτήματα για σχόλιο. Σε αντίστοιχες υποθέσεις, εταιρείες AI έχουν υποστηρίξει ότι η χρήση προστατευμένου υλικού μπορεί να θεωρηθεί fair use, επειδή μετασχηματίζεται σε κάτι νέο.

Η νέα αγωγή έρχεται ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη μεγάλη υπόθεση κατά της Anthropic από μουσικούς εκδότες, ανάμεσά τους η Universal Music Group, η Concord και η ABKCO, επίσης για χρήση στίχων τραγουδιών σε σχέση με το Claude.

Για τη μουσική βιομηχανία, το διακύβευμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Η υπόθεση αγγίζει και το βασικό ερώτημα του πώς μπορούν οι εταιρείες AI να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους πάνω σε προστατευμένο δημιουργικό υλικό χωρίς προηγούμενη άδεια.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει αναθέσει σε φιλόσοφο τη διαμόρφωση του ηθικού πλαισίου του chatbot Claude, δημιουργώντας ένα εσωτερικό «σύνταγμα» 30.000 λέξεων που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα απαντά σε σύνθετα ηθικά ζητήματα.
