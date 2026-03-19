Η BMG μηνύει την Anthropic για χρήση στίχων των Rolling Stones και του Bruno Mars στην εκπαίδευση του Claude

Η BMG Rights Management κατέθεσε αγωγή κατά της Anthropic σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε χωρίς άδεια στίχους από τραγούδια των Rolling Stones, του Bruno Mars, της Ariana Grande και άλλων καλλιτεχνών για την εκπαίδευση των μοντέλων πίσω από το Claude. Η αγωγή επικαλείται 493 περιπτώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η υπόθεση προστίθεται στο κύμα δικαστικών συγκρούσεων ανάμεσα σε κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, γύρω από το πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα εκπαίδευσης. Η BMG υποστηρίζει ότι η Anthropic αντέγραψε και αναπαρήγαγε προστατευμένους στίχους, ενώ κάνει λόγο και για υλικό που φέρεται να προήλθε από μη εξουσιοδοτημένα torrent sites.

Η Anthropic δεν είχε απαντήσει άμεσα στα πρώτα αιτήματα για σχόλιο. Σε αντίστοιχες υποθέσεις, εταιρείες AI έχουν υποστηρίξει ότι η χρήση προστατευμένου υλικού μπορεί να θεωρηθεί fair use, επειδή μετασχηματίζεται σε κάτι νέο.

Η νέα αγωγή έρχεται ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη μεγάλη υπόθεση κατά της Anthropic από μουσικούς εκδότες, ανάμεσά τους η Universal Music Group, η Concord και η ABKCO, επίσης για χρήση στίχων τραγουδιών σε σχέση με το Claude.

Για τη μουσική βιομηχανία, το διακύβευμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Η υπόθεση αγγίζει και το βασικό ερώτημα του πώς μπορούν οι εταιρείες AI να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους πάνω σε προστατευμένο δημιουργικό υλικό χωρίς προηγούμενη άδεια.