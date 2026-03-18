Oι συνθετικές χημικές ουσίες εντοπίζονται συχνά στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αναφέρει μελέτη

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι επιστήμονες εντόπισαν σημαντική ποσότητα συνθετικών χημικών ουσιών, όπως φυτοφάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα, στον ωκεανό.

Η κατανομή των ανθρωπογενών χημικών ουσιών στον ωκεανό είναι ευρεία, αλλά ιδιαίτερα έντονη στις παράκτιες περιοχές, όπως διαπίστωσε μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Geoscience.

Χημικές ουσίες εντοπίζονται στους ωκεανούς

Οι ερευνητές που μελετούσαν τον κύκλο του άνθρακα στον ωκεανό παρατηρούσαν συνεχώς σύνολα δεδομένων που εντόπιζαν την παρουσία ανθρωπογενών χημικών ουσιών στους ωκεανούς της Γης, γεγονός που πυροδότησε το αρχικό ενδιαφέρον για τη μελέτη, δήλωσε στο ABC News ο Ντάνιελ Πέτρας, βιοχημικός στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ρίβερσαϊντ και κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Στη συνέχεια, συγκέντρωσαν δεδομένα από 2.315 δείγματα θαλασσινού νερού από παράκτιες περιοχές, κοραλλιογενείς υφάλους και περιοχές ανοιχτού ωκεανού στον Ειρηνικό, προκειμένου να διερευνήσουν ποια συγκεκριμένα μόρια περιείχαν τα δείγματα διαλυμένης οργανικής ύλης στον ωκεανό.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα κατέδειξαν ξεκάθαρα ότι συνθετικές χημικές ουσίες που παράγονται για γεωργικές, βιομηχανικές και ιατρικές εφαρμογές καταλήγουν στον ωκεανό.

Ο βαθμός στον οποίο ήταν παρόντα τα μόρια από συνθετικές χημικές ουσίες ήταν «σημαντικός», δήλωσε ο Πέτρας. Οι ερευνητές εντόπισαν άμεσα 248 διαφορετικές ανθρωπογενείς χημικές ουσίες στα δείγματα.

Τα φυτοφάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν ήταν οι πιο συνηθισμένες χημικές ουσίες που εντοπίστηκαν, αλλά μάλλον ενώσεις από προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως προϊόντα υγιεινής.

Στις παράκτιες περιοχές, έως και το ένα πέμπτο της διαλυμένης οργανικής ύλης είχε δοκιμαστεί για συνθετικές χημικές ουσίες, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Αναγκαία η κατανόηση και ο περιορισμός των συνεπειών

Βιομηχανικά χημικά, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά και στα προϊόντα υγιεινής, εντοπίστηκαν σε όλα τα θαλάσσια περιβάλλοντα, ενώ τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα φυτοφάρμακα ήταν πιο συχνά κοντά στις ακτές.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν τόσα πολλά σύνολα δεδομένων για να καταγραφούν οι ανθρωπογενείς —δηλαδή οι προκαλούμενες από τον άνθρωπο— αλλαγές στον όγκο της οργανικής ύλης στα θαλάσσια οικοσυστήματα, δήλωσε ο Πέτρας.

Η έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι ανθρωπογενείς χημικές ουσίες επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

«Ελπίζουμε ότι τα δεδομένα μας θα προσφέρουν νέα κριτήρια για το είδος των μορίων που θα πρέπει να μελετήσουμε, αλλά και για το ποια μόρια πρέπει να εξεταστούν», δήλωσε ο Πέτρας.

Στο μέλλον θα χρειαστούν περισσότερες μελέτες για να διερευνηθεί πώς συσσωρεύονται αυτές οι χημικές ουσίες στην τροφική αλυσίδα, πρόσθεσε ο Πέτρας.

«Είναι σαφές ότι αλλάζουμε ουσιαστικά κάθε οικοσύστημα, και πιστεύω ότι πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα και να μετριάσουμε τις ενδεχόμενες συνέπειες», είπε.

Με πληροφορίες από ABC News