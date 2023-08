Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός κατέγραψε τον καπνό από τις φωτιές στην Ελλάδα

Εικόνες από τον καπνό που προήλθε από τις φωτιές στην Ελλάδα κατέγραψε ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός.

Η εικόνα καταγράφηκε κατά το πέρασμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού πάνω από την Ελλάδα και αποτυπώνει τον ουρανό είναι γεμάτο με καπνό από φωτιές σε ολόκληρη την περιοχή.

This @Space_Station pass over Greece shows just how the skies are filled with wildfire smoke across the entire region. #Greecewildfires

Aug 23, 2023 - 12:18 PM EEST pic.twitter.com/9HwIu6LYzx