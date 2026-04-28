Σκιάθος: Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 4,9 Ρίχτερ - Τι ανέφερε ο Λέκκας

Ο σεισμός στη Σκιάθο ήταν μεγέθους 4,9 Ρίχτερ και έγινε αισθητός στην Αττική - Τα νεότερα σχετικά με τη δόνηση

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καταστήματος, κατέγραψε τη στιγμή που ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ «χτυπά» τη Σκιάθο.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο παρουσιάζει το skiathosvoice.gr, διακρίνεται η δόνηση να γίνεται άμεσα αισθητή, με αντικείμενα να πέφτουν στο έδαφος. Το βίντεο καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά το χτύπημα του σεισμού στη Σκιάθο, που προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η δόνηση, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου και εστιακό βάθος 14,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ακολούθησε έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, με περισσότερες από 20 δονήσεις μέσα σε περίπου δύο ώρες, μεταξύ των οποίων σεισμοί μεγέθους 4,7, 3,3 και 3,2 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.

Σκιάθος: Τι ανέφερε ο Λέκκας για τον σεισμό

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με τη δόνηση των 4,9 Ρίχτερ, η οποία έγινε αισθητή σε μία σειρά από περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Αττική.

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, παρά τη μεγάλη αισθητότητα των σεισμών σε ευρεία γεωγραφική έκταση, από τις Σποράδες έως και την Αττική.

Μιλώντας στην εκπομπή UPDATE, του ΕΡΤnews, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι η σεισμική δραστηριότητα οφείλεται στην ενεργοποίηση ενός μικρού, γνωστού ρήγματος στη βόρεια ακτογραμμή της Σκιάθου, με βορειοανατολική-νοτιοδυτική διεύθυνση. Πρόκειται για ένα ρήγμα περιορισμένων διαστάσεων, το οποίο, όπως ανέφερε, «δεν μπορεί να δώσει κάποιο πολύ μεγαλύτερο σεισμό».

Όπως σημείωσε, τα επίκεντρα των δονήσεων εντοπίζονται ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή, στο σημείο όπου το συγκεκριμένο ρήγμα οριοθετεί τη χέρσο προς τη θάλασσα. Η σεισμική ακολουθία, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσεται εντός των ήδη χαρτογραφημένων γεωλογικών δομών της περιοχής, χωρίς να παρατηρείται μετατόπιση της δραστηριότητας σε άλλα γειτονικά ρήγματα.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπενθύμισε ότι η ευρύτερη περιοχή των Σποράδων και του Μαλιακού Κόλπου βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη τεκτονική ζώνη, καθώς εκεί καταλήγει τμήμα του μεγάλου ρήγματος της Ανατολίας, το οποίο είναι γνωστό ότι έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ισχυρούς σεισμούς. Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι «δεν διαφαίνεται προς το παρόν κάτι τέτοιο», ξεκαθαρίζοντας ότι η τρέχουσα δραστηριότητα συνδέεται αποκλειστικά με το τοπικό ρήγμα της Σκιάθου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια ή υποδομές, ενώ οι πληροφορίες από τις τοπικές αρχές είναι απολύτως καθησυχαστικές. «Δεν έχουμε κάποιες αστοχίες σε κατασκευές ή στις υποδομές», τόνισε.

Ιδιαίτερη προσοχή συνέστησε μόνο για τις βορειοανατολικές και βορειοδυτικές ακτές του νησιού, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν μικρής έκτασης κατολισθητικά φαινόμενα, λόγω των απότομων πρανών που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με το αν οι δύο δονήσεις ήταν οι κύριοι σεισμοί. Όπως είπε, θα απαιτηθούν αρκετές ώρες και η καταγραφή των μετασεισμών για ασφαλέστερη αξιολόγηση.

Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο να σημειωθούν και άλλες δονήσεις παρόμοιου μεγέθους τις επόμενες ώρες, αν και το πιθανότερο σενάριο είναι η σταδιακή εκτόνωση του φαινομένου μέσω δεκάδων μικρότερων σεισμών.

Με πληροφορίες από gegonota.news, ΕΡΤ