Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ - Ειρηνοδικείο: Εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος

Νεότερες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το συμβάν των πυροβολισμών σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο στον Κεραμεικό, καθώς, όπως έγινε γνωστό, ο 89χρονος φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του διήρκεσε πέντε ώρες, προτού συλληφθεί σε ξενοδοχείο κοντά στο λιμάνι της Πάτρας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Mega, για τη σύλληψή του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ασφάλειας Πατρών, ενώ πάνω του εντοπίστηκε περίστροφο γεμάτο σφαίρες. Όπως έγινε γνωστό, πήγε στην Πάτρα με ταξί.

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ - Ειρηνοδικείο: Φέρεται να είχε πρόβλημα με τη σύνταξή του

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν, όπως αναφέρει ΕΡΤ, πως κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης φαίνεται να είναι οι εκκρεμότητες που είχε ο ηλικιωμένος με τη σύνταξή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο 89χρονος έφτασε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό με ταξί, στο οποίο φέρεται να είχε επιβιβαστεί ύστερα από προγραμματισμένη μετακίνηση.

Αφού εισήλθε στο κτίριο, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και, όπως αναφέρεται, έβγαλε κομμένη καραμπίνα που έκρυβε κάτω από την καμπαρντίνα του. Κατευθύνθηκε συγκεκριμένα προς υπάλληλο με τον οποίο φέρεται να είχε προηγούμενη επαφή από επισκέψεις για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης της σύνταξής του και τον πυροβόλησε μία φορά.

Ο τραυματίας εργαζόμενος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ καθοριστική υπήρξε η άμεση επέμβαση των αρχών στο σημείο.

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ - Ειρηνοδικείο: Τι κατέθεσε η ανιψιά του

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η κατάθεση της ανιψιάς του φερόμενου ως δράστη, η οποία ενημέρωσε τις αρχές μόλις αντιλήφθηκε την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ανέφερε, ο θείος της είχε εκφράσει στο παρελθόν απειλές ότι θα προχωρούσε σε πράξεις βίας, αποδίδοντας την οργή του στο γεγονός ότι δεν του είχε αποδοθεί η σύνταξη, ενώ φέρεται να είχε εμμονή με τη διαδικασία και να κατηγορούσε επανειλημμένα υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για καθυστερήσεις.

Παράλληλα, κατέθεσε πως ο 89χρονος θείος της είχε προειδοποιήσει ότι θα «σκοτώσει ανθρώπους» χωρίς όμως να προσδιορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Mega