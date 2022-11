Γερμανία: Γήπεδο φωταγωγήθηκε με 20.000 κεριά στη μνήμη των νεκρών εργατών του Κατάρ

Ένας Γερμανός καλλιτέχνης φωταγώγησε ένα στάδιο με 20.000 κεριά εις μνήμη των μεταναστών εργατών, που έχασαν τη ζωή τους στο Κατάρ.

Ενώ η FIFA και η κυβέρνηση του Κατάρ κατηγορούνται ότι βάζουν το κέρδος πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο, πληθώρα κεριών φώτισαν ένα ποδοσφαιρικό στάδιο στην πόλη Χέρνε στην δυτική Γερμανία (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) το βράδυ της Κυριακής, καθώς ξεκίνησε το αμφιλεγόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στο Κατάρ.

Η δράση του οργανισμού πρόνοιας εργαζομένων AWO και του καλλιτέχνη Volker-Johannes Trieb τίμησε τους περισσότερους από 15.000 μετανάστες εργάτες που έχουν πεθάνει στο Κατάρ την τελευταία δεκαετία.

Συνολικά 6.500 μπάλες ποδοσφαίρου γεμισμένες με άμμο τοποθετήθηκαν επίσης στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου της Χέρνε, αντικατοπτρίζοντας μια άλλη εκτίμηση των θανάτων μεταναστών, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που παρέχονται από άλλες κυβερνήσεις πλην αυτής του Κατάρ.

Η δράση έφερε τον τίτλο «Παγκόσμια συνείδηση, είσαι μια πληγή».

Το Κατάρ έχει αρνηθεί πολλές από τις κατηγορίες που του προσάπτονται ενόψει της αθλητικής διοργάνωσης.

Ενώ τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν όλους τους θανάτους μεταναστών εργατών στο Κατάρ τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, ο καλλιτέχνης, Volker-Johannes Trieb, επέρριψε την ευθύνη ευθέως στην προετοιμασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχει κοστίσει τις ζωές πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Τους μεταχειρίστηκαν σαν σκλάβους και πέθαναν από τη ζέστη, την εξάντληση ή λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Η FIFA και η κυβέρνηση του Κατάρ έχουν περάσει πάνω από πτώματα και αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί εν μέσω των εορτασμών για το Παγκόσμιο Κύπελλο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της AWO, Michael Scheffler, δήλωσε ότι η οργάνωσή του θεωρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα αδιαπραγμάτευτα.

«Η ζωή των μεταναστών εργατών είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε κέρδος. Με τη δράση μας, θέλουμε να απευθυνθούμε στη συνείδηση του ποδοσφαιρικού κόσμου και να του υπενθυμίσουμε τις φρικαλεότητες που έχουν σημειωθεί κατά την προετοιμασία του παγκόσμιου πρωταθλήματος», δήλωσε.

«Οι αθλητικές διοργανώσεις δεν πρέπει ποτέ ξανά να δοθούν σε οικοδεσπότες που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα», πρόσθεσε.

Η AWO και η Trieb διαμαρτυρήθηκαν, τον Απρίλιο, μπροστά από την έδρα της FIFA στη Ζυρίχη της Ελβετίας, κατά της ανάθεσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

