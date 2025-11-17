ΔΙΕΘΝΗ
Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο κωφό κορίτσι που αγνοούνταν

Η ανήλικη, που επιτέθηκε με μαχαίρια στους αστυνομικούς, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένα 12χρονο κορίτσι, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την BILD, το κορίτσι είχε εξαφανιστεί από χθες από το σπίτι της στο Μπόχουμ και είχε δηλωθεί από την οικογένειά του ως αγνοούμενο, με την επισήμανση ότι χρειάζεται επειγόντως φαρμακευτική αγωγή, καθώς είναι άρρωστο και κωφό.

Γερμανία: Η 12χρονη ήταν με τη μητέρα της

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του, επίσης κωφή, η οποία είχε χάσει την επιμέλειά του.

Η αστυνομία έφθασε στο σπίτι της γυναίκας τις πρώτες πρωινές ώρες και άνοιξε την εξώπορτα με κλειδαρά, καθώς οι ένοικοι δεν άνοιγαν.

Ερευνώντας το διαμέρισμα, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από το 12χρονο κορίτσι, το οποίο κρατούσε δύο μαχαίρια και όρμησε καταπάνω τους.

Οι αστυνομικοί την πυροβόλησαν και την τραυμάτισαν.

 
 
 
