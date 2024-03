Γάζα: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από αλεξίπτωτα με ανθρωπιστική βοήθεια που δεν άνοιξαν σωστά

https://youtube.com/shorts/dPy_quik9cs?feature=sharedΠέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν στη Γάζα από ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς πολλά αλεξίπτωτα δεν άνοιξαν σωστά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι στη δυτική Γάζα, ανέφερε ο Μοχάμεντ Αλ Σίεχ, ο προϊστάμενος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου Αλ Σίφα, γεγονος που επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης στον θύλακα.

Εκτός των ΗΠΑ, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Κατάρ, Ομάν και Μπαχρέιν πραγματοποιούν την τελευταία εβδομάδα ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο λιμός είναι «σχεδόν αναπόφευκτος» για τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, ήτοι τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχουν πεθάνει από την πείνα και ο αριθμός είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς περισσότεροι από 700.000 Παλαιστίνιοι υποφέρουν από ακραία πείνα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

