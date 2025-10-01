Γάζα: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δώσει θετική απάντηση στη συμφωνία που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Το σχέδιο Τραμπ στήριξε και ο ΟΗΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε «όλες τις πλευρές» να δεχτούν και να εφαρμόσουν το σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε ο εκπρόσωπός του σε μια ανακοίνωση.

«Είναι πλέον κρίσιμης σημασίας όλες οι πλευρές να δεσμευτούν σε αυτή τη συμφωνία και την εφαρμογή της», πρόσθεσε, χαιρετίζοντας την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ και «τον σημαντικό ρόλο» που διαδραμάτισαν οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες προκειμένου να συνταχθεί αυτό το σχέδιο.

Γάζα: Το σχέδιο του Τραμπ

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα της τα οποία θα καταστραφούν. Επίσης, θα απελευθερώσει- εντός 72 ωρών- 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους και τα λείψανα περισσότερων από 24 που εκτιμάται ότι είναι νεκροί.

Μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, η πρόταση αναφέρει ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες κρατούμενους. Πρόκειται για 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023. Ακόμη, «το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα» και οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν από την περιοχή σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Μόλις και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, «θα σταλεί αμέσως πλήρης βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με το προτεινόμενο. Οι ΗΠΑ φτιάχνουν επίσης, το σχέδιο για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, αναφέροντας ότι μια «τεχνοκρατική, απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή» θα κυβερνά προσωρινά «με την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου θα ηγείται» ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε προθεσμία στη Χαμάς να απαντήσει εάν θα δεχθεί ή όχι το σχέδιο που προτείνει για τον θύλακα, προειδοποιώντας, ότι εάν το απορρίψει θα επέλθει «ένα θλιβερό τέλος». Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι: «Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι. Και εάν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος». Προειδοποίησε δε, πως αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ΗΠΑ θα «αφήσουν το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει».