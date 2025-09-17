Γάζα: «Ο πιο σφοδρός βομβαρδισμός» από το Ισραήλ - Παλαιστίνιοι προσπαθούν να φύγουν

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μια πολυαναμενόμενη χερσαία επίθεση κατά της Πόλης της Γάζας την Τρίτη, δηλώνοντας πως «η Γάζα φλέγεται», ενώ Παλαιστίνιοι περιέγραψαν τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό των τελευταίων δύο ετών πολέμου.

Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), τα ισραηλινά στρατεύματα προχωρούν βαθύτερα στην καρδιά της πόλης, όπου εκτιμάται πως βρίσκονται ακόμα 3.000 μαχητές της Χαμάς. «Ο στρατός χτυπά με σιδηρά πυγμή», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ, τονίζοντας πως στόχος είναι η εξάλειψη της Χαμάς και η απελευθέρωση των ομήρων.

Οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν πολυώροφες κατοικίες μέσα στη νύχτα. Άνθρωποι σκαρφαλώνουν στα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες, ενώ μαρτυρίες περιγράφουν τραγωδίες με εγκλωβισμένους συγγενείς. «Προσπαθούμε να βγάλουμε το σώμα της ξαδέλφης μου από τις 3 τα ξημερώματα», είπε ο Αμπού Μοχάμεντ Χάμεντ. Η Υπηρεσία Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε πως ένα όχημα που μετέφερε εκτοπισμένους χτυπήθηκε από ισραηλινή επίθεση, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών της Τρίτης σε τουλάχιστον 75.

Η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία, κάτι που η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτήρισε «σκανδαλώδες» και «ψευδές». Ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε τον πόλεμο "ηθικά, πολιτικά και νομικά αβάσταχτο".

Η ΕΕ σχεδιάζει νέες κυρώσεις κατά του Ισραήλ, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προτιμά διπλωματική λύση, αλλά "πρέπει να είναι προετοιμασμένη και για το αντίθετο".

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι προσπαθούν να διαφύγουν προς το νότο, με κάρα, πεζή ή σε φορτωμένα οχήματα. Όμως, αρκετοί παραμένουν. «Είναι σαν να φεύγεις από το θάνατο για να πας στον θάνατο», δήλωσε η Ουμ Μοχάμεντ από την περιοχή Σάμπρα.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι το 40% του πληθυσμού της Πόλης της Γάζας έχει ήδη εγκαταλείψει. Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, 3 άτομα πέθαναν από πείνα μέσα σε 24 ώρες – ανεβάζοντας τον αριθμό στους 428. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι οι αναφορές για λιμό είναι υπερβολικές.

Σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εϊάλ Ζαμίρ ζήτησε από τον Νετανιάχου να εξετάσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των ομήρων και των στρατιωτών.

Από την επίθεση της Χαμάς το 2023, όπου σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί και 251 ελήφθησαν όμηροι, η απάντηση του Ισραήλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 64.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Υπηρεσία Υγείας.