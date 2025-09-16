ΔΙΕΘΝΗ

Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας, λέει ο ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δηλώνει πρόθυμος να συναντηθεί με τον Νετανιάχου και τον Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού

Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας, λέει ο ΟΗΕ
Καπνός μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 / Φωτ: EPA/ATEF SAFADI
«Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σε τοποθέτησή του, νωρίτερα σήμερα, ο Γκουτέρες επισήμανε ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι αποτρόπαια, υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα είναι απαράδεκτος από ηθικής, πολιτικής και νομικής άποψης.

Σχολιάζοντας την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα, ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε, πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

ΟΗΕ: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»

Των δηλώσεων του Γ.Γ του ΟΗΕ, προηγήθηκε το πόρισμα της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του οργανισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, με «πρόθεση να καταστρέψει τους Παλαιστινίους».

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία, η οποία συνεχίζεται, και η ευθύνη βαρύνει το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε στο AFP η επικεφαλής της επιτροπής, Νάβι Πιλάι, πρώην Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Τα ευρήματα της έκθεσης
Στη 72σέλιδη έκθεση, οι ερευνητές αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από τις πέντε ενέργειες που ορίζει η Σύμβαση του 1948 για τη γενοκτονία:

  • δολοφονίες,
  • πρόκληση σοβαρών σωματικών ή ψυχικών βλαβών,
  • επιβολή συνθηκών διαβίωσης που οδηγούν στην καταστροφή των Παλαιστινίων,
  • μέτρα που αποτρέπουν γεννήσεις.

Η μόνη ενέργεια που δεν τεκμηριώθηκε είναι η βίαιη απομάκρυνση παιδιών από μία ομάδα σε άλλη.

Η επιτροπή παρέθεσε παραδείγματα στοχοποίησης αμάχων, δημοσιογράφων, επαγγελματιών υγείας και εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων, που σκοτώθηκαν σε σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία και θρησκευτικά κτίρια, ακόμη και εντός «ζωνών ασφαλείας».

Η αντίδραση του Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά το πόρισμα, χαρακτηρίζοντάς το «παραποιημένο και ψευδές». Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά την παραποιημένη και ψευδή έκθεση και καλεί για την άμεση κατάργηση της Επιτροπής Έρευνας».

Παράλληλα, κατηγορεί τους συντάκτες της ότι «υιοθετούν ψευδείς ισχυρισμούς της Χαμάς» και ότι λειτουργούν ως «εκπρόσωποι μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, των οποίων οι δηλώσεις για τους Εβραίους έχουν καταδικαστεί διεθνώς».
 

 
 
 
