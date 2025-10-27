Ισραήλ: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι μέλη του Ερυθρού Σταυρού είναι καθ΄οδόν για να παραλάβουν από τη Χαμάς τη σορό του 16ου ομήρου που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «ένα φέρετρο που περιέχει έναν νεκρό όμηρο θα μεταφερθεί» υπό την προστασία του Ερυθρού Σταυρού στο σημείο συνάντησης που έχει συμφωνηθεί με την παλαιστινιακή οργάνωση.

Έως τώρα, η Χαμάς έχει επιστρέψει τις σορούς 15 εκ των 28 ομήρων από τότε που άρχισε η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Ο Ερυθρός Σταυρός ως «ουδέτερος μεσολαβητής»

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) συνόδευσε μέλη της Χαμάς μέσα σε περιοχές της Γάζας που παραμένουν υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, προκειμένου να διευκολύνει την αναζήτηση των σορών Ισραηλινών ομήρων, δήλωσε αξιωματούχος της ICRC στη βρετανική εφημερίδα Guardian.

«Κατόπιν αιτήματος των εμπλεκομένων μερών, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) συνόδευσε χθες ένα από τα μέρη της σύγκρουσης, καθώς εκείνο αναζητούσε τα λείψανα νεκρών πέρα από την “κίτρινη γραμμή” που έχει ορίσει ο ισραηλινός στρατός (IDF)», δήλωσε η Σάρα Ντέιβις, εκπρόσωπος της ICRC.

«Τα εμπλεκόμενα μέρη καθόρισαν τις λεπτομέρειες της επιχείρησης και ανέθεσαν στην ICRC να ενεργήσει ως ουδέτερος μεσολαβητής. Η ICRC δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις αυτές.»

Η Ντέιβις πρόσθεσε: «Η ICRC δεν συμμετείχε στην ίδια την αναζήτηση των νεκρών, ούτε στην ανάκτηση των σορών.»

Ένας αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού επιβεβαίωσε στον Guardian ότι το «μέρος» που αναφερόταν στη δήλωση ήταν πράγματι η Χαμάς.

Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών μιας σύγκρουσης να αναζητούν, να συλλέγουν και να παραλαμβάνουν ανθρώπινα λείψανα.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian