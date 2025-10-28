Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε στη Χαμάς μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκουν σε αγνοούμενο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα απαντήσει» στη Χαμάς μετά την παράδοση των λειψάνων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανήκουν σε κάποιον από τους αγνοούμενους.

Πιο αναλυτικά, τα λείψανα που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ, στη διάρκεια της περασμένης νύχτας, θεωρείται ότι ανήκουν σε όμηρο, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και πως δεν ανήκουν σε κάποιον από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστήριξε, ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, αλλά αφήνει να εννοηθεί, ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της έλλειψης εξοπλισμού που θα συνέβαλε στη διαδικασία της ταυτοποίησης των σορών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της παλαιστινιακής οργάνωσης, Χαζέμ Κασέμ, η ανεύρεση όλων των σορών αποτελεί δύσκολο έργο για τη Χαμάς, εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής στη Γάζα. «Η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στο Reuters.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για «τα επόμενα βήματα του Ισραήλ».

Σε ποιον ανήκουν τα λείψανα που παρέδωσε η Χαμάς, σύμφωνα με τον Νετανιάχου

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τα λείψανα που παραδόθηκαν στη διάρκεια της νύχτας ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, έναν Ισραηλινό που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς. Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το πτώμα του είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Τόσο ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, όσο και ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κάλεσαν τον Νετανιάχου να λάβει σκληρά μέτρα εναντίον της Χαμάς.

Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε «απάντηση» θα πρέπει να εγκριθεί από την Ουάσινγκτον, η οποία διαμεσολάβησε για την επίτευξη της εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επισήμανε ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» τη διαδικασία επιστροφής των σορών των ομήρων από τη Χαμάς τις επόμενες δύο ημέρες.

Η συμφωνία που πλαισιώνει την εκεχειρία προβλέπει ότι η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που βρίσκονται στη ζωή, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποχρεούται να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσύρει τις δυνάμεις του.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί χρόνο για να τα βρει και να τα ανακτήσει. Το Ισραήλ, πάντως, επιμένει ότι η Χαμάς μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων.

Με πληροφορίες από Reuters