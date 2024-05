Γάζα: «Δεν ξέρουμε πού να πάμε» - Κραυγές αγωνίας στη Ράφα ενόψει χερσαίας ειβολής του Ισραήλ

Οι Παλαιστίνιοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν την ανατολική Ράφα, αφού ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «ενθαρρύνει» τους κατοίκους της νότιας πόλης της Γάζας «να μετακινηθούν προς μια διευρυμένη ανθρωπιστική ζώνη», η ισχυρότερη ένδειξη ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει τη χερσαία εισβολή στη Ράφα αψηφώντας τις διεθνείς πιέσεις.

Περίπου 100.000 Παλαιστίνιοι στην ανατολική Ράφα καλούνται να μετακινηθούν προς την Αλ-Μαουάσι και το Χαν Γιουνίς, ενόψει μιας επιχείρησης «περιορισμένης εμβέλειας» σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Από την έναρξη του πολέμου και κυρίως μετά τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα πέρυσι, περίπου ένα 1,4 άνθρωποι έχουν καταφύγει στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα, όπου ζουν σε άθλιες συνθήκες. Το Ισραήλ έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους αμάχους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τα μέρη που το Ισραήλ καταδείκνυε ως ασφαλή έγιναν επίσης στόχος ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

Η μητέρα δύο παιδιών Ghada al-Kourd που έχει βρει καταφύγιο στη Ράφα, έχοντας προηγουμένως εκτοπιστεί έξι φορές τους τελευταίους τέσσερις μήνες, δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι απέχει μόλις 15 λεπτά από μια από αυτές τις «ασφαλείς» περιοχές, αλλά προς το παρόν παραμένει στη θέση της.

«Είμαι τόσο μπερδεμένη για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω πού να πάω. Αυτό ήταν το τελευταίο μέρος» είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως δεν πιστεύει ότι θα ήταν ασφαλές να μετακινηθούν προς την αλ Μαουάσι και το Χαν Γιουνίς. «Το Χαν Γιουνίς έχει καταστραφεί», προσθέτει, ενώ εξέφρασε την ανησυχία της για τον κίνδυνο αεροπορικών επιδρομών και μαχών σε άλλες περιοχές της Γάζας.

«Βρέχει καταρρακτωδώς και δεν ξέρουμε πού να πάμε. Ανησυχούσα ότι μπορεί να έρθει αυτή η μέρα. Πρέπει τώρα να δω πού μπορώ να πάρω την οικογένειά μου» δήλωσε στο Reuters o Abu Raed.

«Είμαστε ξύπνιοι από τις 2 τα ξημερώματα λόγω του βομβαρδισμού, και ξυπνήσαμε το πρωί για να βρούμε βροχή. Πνιγήκαμε στη βροχή, τα ρούχα και τα αντικείμενα μας επίσης - είμαστε έξω στους δρόμους. Ξυπνήσαμε επίσης με πολύ χειρότερα νέα, να εκκενώσουμε τη Ράφα. Η μεγαλύτερη γενοκτονία, η μεγαλύτερη καταστροφή θα λάβει χώρα στη Ράφα. Καλώ όλο τον αραβικό κόσμο να παρέμβει για κατάπαυση του πυρός - ας παρέμβουν και ας μας σώσουν από αυτό που βρισκόμαστε. Είμαστε κουρασμένοι και έχουμε ξεπεράσει τις δυνάμεις μας απ' όλο αυτό» είπε η Aminah Adwan στο Reuters.

Palestinian families are forcibly fleeing eastern Rafah after the Israeli military threatened to use 'extreme force' there. World leaders have repeatedly warned against a military offensive in the city, where more than 1.5 million displaced people are sheltering ⤵️ pic.twitter.com/AUjOTsZ0x3

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ζήτησε την εφαρμογή της απόφασης 2728 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «πλήρως και αμέσως». Το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που εγκρίθηκε τον Μάρτιο απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός, την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των αιχμαλώτων και «την επείγουσα ανάγκη να επεκταθεί» η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι επείγουσα, για να φτάσουμε στην απελευθέρωση των ομήρων και να φέρουμε ανακούφιση σε αυτούς που λιμοκτονούν», έγραψε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στο X.

»Το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει συνολική υποχρέωση να παρέχει πλήρη, ασφαλή, ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια σε κλίμακα για όσους έχουν ανάγκη» δήλωσε ο Μπορέλ, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση με ρουκέτες κοντά στο πέρασμα Καρέμ Αμπού Σάλεμ, από την οποία σκοτώθηκαν τρεις ισραηλινοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι 11 την Κυριακή.

The much feared scenario has come true: according to @WFPChief Cindy McCain, there’s full-blown famine in the north of Gaza, moving to the south.

The so far unheard demands by the international community must be listened to: UNSCR 2728 must be implemented fully & immediately.

