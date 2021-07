«Κατάληψη» σε billboard του Τόκιο έκανε πελώρια τρισδιάτατη γάτα, ξεπροβάλλοντας με παιγνιώδη διάθεση πάνω από τους περαστικούς σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

H Γιαπωνέζα αυτή κάλικο εμφανίζεται νιαουρίζοντας, μεταξύ διαφημίσεων σε μια LED γιγαντοοθόνη ανάλυσης 4Κ και 155 τ.μ. πάνω από τους περαστικούς της Σιντζούκου.



Η γάτα εμφανίζεται μεταξύ 7 το πρωί και 1 μετά τα μεσάνυχτα, κάνοντας τα πράγματα που συνήθως κάνουν οι γάτες από τις 7 το πρωί έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα: Αράζουν, νιαουρίζουν για χάδια και κοιμούνται.

The Shinjuku Cat nearly fell off the building today !pic.twitter.com/qvaboZE63J https://t.co/ibuEBSYDBv