Γαλλία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το συνταξιοδοτικό - Διαμαρτυρόμενοι μέχρι και στο Λούβρο

Μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία για τα σχέδια της κυβέρνησης να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια. Μεταξύ άλλων, διαμαρτυρόμενοι κατέλαβαν την αίθουσα του Λούβρου όπου εκτίθεται η Μόνα Λίζα.

Οι παραδόσεις των διυλιστηρίων της TotalEnergies ανεστάλησαν, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια διακόπηκαν, με τους εργαζομένους να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.

Violent clashes between French police and protesters erupted on the streets of Paris as over a million protesters took to the streets across France to protest against Macron's pension reforms. pic.twitter.com/O8cUoTfGal

Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για το εργατικό συνδικάτο και την κυβέρνηση, καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ελπίζει ότι το κοινοβούλιο θα εγκρίνει τον νέο συνταξιοδοτικό νόμο πριν από τον Απρίλιο.

Η πρόσβαση στο διυλιστήριο της TotalEnergies στο Gonfreville l'Orcher, στη βόρεια Γαλλία, αποκλείστηκε από συνδικαλιστές και κάηκαν λάστιχα. Στον ίδιο κυκλικό κόμβο, κύρια έξοδο για τμήματα του λιμανιού της Χάβρης, φορτηγά περίμεναν στην ουρά και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν.

Ο Όλιβερ Γκαντό, επικεφαλής της Γαλλικής Ένωσης Πετρελαϊκής Βιομηχανίας (UFIP), δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν μεγάλες επιπτώσεις στους καταναλωτές. «Όσο η απεργία δεν συνεχίζεται, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον εφοδιασμό των πρατηρίων καυσίμων» δήλωσε στο Reuters και πρόσθεσε: «Τα πράγματα είναι προς το παρόν σχεδόν κανονικά για τους καταναλωτές (...) περίπου το 7% των πρατηρίων είναι εκτός αποθέματος για τουλάχιστον ένα προϊόν, το οποίο είναι πολύ χαμηλό».

