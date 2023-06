Γαλλία: Συγκρούσεις στο Παρίσι για τη δολοφονία του 17χρονου - Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε προάστιο

Συγκρούσεις μεταξύ νεαρών διαδηλωτών και αστυνομικών ξέσπασαν σε πορεία στο Παρίσι, η οποία έγινε στη μνήμη του 17χρονου που σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο προάστιο Ναντέρ του Παρισιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον των νεαρών που είχαν συγκεντρωθεί για την πορεία.

Οι νέες συγκρούσεις στους δρόμους του Παρισιού έρχονται καθώς νωρίτερα η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συνολικά 40.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν απόψε στη Γαλλία, 5.000 από τους οποίους στο Παρίσι και τα προάστιά του, λόγω του κινδύνου να εκδηλωθούν νέες ταραχές που συνδέονται με τη δολοφονία του νεαρού.

