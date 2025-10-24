ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Πρωτοφανής ποινή ισόβιας κάθειρξης στην 27χρονη που βίασε και σκότωσε τη 12χρονη Λόλα

Η ισόβια κάθειρξη είναι εξαιρετικά σπάνια στη Γαλλία, και η 27χρονη δράστρια είναι η πρώτη γυναίκα που την λαμβάνει

LifO Newsroom
Η 12χρονη Λόλα/Φωτογραφία: X
Η 27χρονη που βίασε και σκότωσε τη 12χρονη Λόλα Νταβιέ στο Παρίσι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, σε μια υπόθεση που σόκαρε τη Γαλλία.

Η Νταμπία Μπενκιρέντ πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 30 χρόνια φυλάκισης, μετά την απόφαση μιας επιτροπής δικαστών και ενός ενόρκου να της επιβάλουν την σκληρότερη ποινή της χώρας.

Η ισόβια κάθειρξη είναι εξαιρετικά σπάνια στη Γαλλία, και η Μπενκιρέντ είναι η πρώτη γυναίκα που την λαμβάνει.

Μεταξύ όσων έχουν λάβει παρόμοια ποινή είναι ο σειριακός δολοφόνος και βιαστής Μισέλ Φουρνιρέ και ο τζιχαντιστής Σαλάχ Αμπντεσλάμ, που συμμετείχε στις επιθέσεις του Παρισιού το 2015, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 130 ανθρώπους.

Η Λόλα δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Το σώμα της βρέθηκε μέσα σε πλαστικό κουτί αποθήκευσης στην αυλή του κτιρίου όπου ζούσε στο βορειοανατολικό Παρίσι.

Η Μπενκιρέντ είναι Αλγερινής καταγωγής μετανάστρια, η οποία βρισκόταν υπό εντολή απέλασης από τη χώρα. Πολιτικοί της γαλλικής δεξιάς και ακροδεξιάς εκμεταλλεύτηκαν την υπόθεση για πολιτικούς σκοπούς.

Η μητέρα της Λόλα, Ντελφίν Νταβιέ, και ο αδερφός της Τιμπο Νταβιέ ήταν στο δικαστήριο για να ακούσουν την απόφαση. Ο πατέρας της, Γιοχάν Νταβιέ, πέθανε το 2024 σε ηλικία 49 ετών.

Ο εισαγγελέας στο δικαστήριο είχε ζητήσει να επιβληθεί στη Μπενκιρέντ η μέγιστη δυνατή ποινή. Η κατηγορούμενη εξετάστηκε από ψυχιάτρους, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι έχει χαρακτηριστικά ψυχοπαθούς, αλλά θεωρήθηκε ψυχικά υγιής.

Ο εισαγγελέας δήλωσε στην επιτροπή των τριών δικαστών και τους έξι ενόρκους:

«Να το ξεκαθαρίσουμε - καμία φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να μεταμορφώσει θεμελιωδώς την προσωπικότητα της κ. Μπενκιρέντ. Όταν δεν υπάρχει ασθένεια, δεν υπάρχει θεραπεία».

Πριν οι ένορκοι ξεκινήσουν τις διαβουλεύσεις τους την Παρασκευή, η Μπενκιρέντ είπε στο δικαστήριο: «Ζητώ συγγνώμη και ό,τι έκανα είναι φρικτό. Αυτό είναι ό,τι έχω να πω».

