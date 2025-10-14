Γαλλία: Ο Λεκορνί «πάγωσε» τη μεταρρύθμιση για το συνταξιοδοτικό έως το 2028

Το «πάγωμα» έως το 2028, δηλαδή μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος ανακοίνωσε σήμερα, παρουσιάζοντας τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Υπενθυμίζεται πως η μεταρρύθμιση για το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία αποφασίστηκε το 2023, στο πλαίσιο της οποίας προβλεπόταν η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια και έπειτα από τουλάχιστον 40 χρόνια εργασίας.

Με την απόφαση αυτή ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ικανοποίησε ένα βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το κόστος αυτής της απόφασης θα είναι της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και του 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2027.

Γαλλία: Τι ανακοίνωσε ο Λεκορνί

Ανέφερε όμως ότι ο στόχος για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ το 2026 θα επιτευχθεί.

Επίσης, κατά τη διάρκεια παρουσίασης των προγραμματικών του δηλώσεων, ο Λεκορνί υπογράμμισε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί η έγκριση αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι με προεδρική απόφαση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της Αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Παραδέχτηκε ωστόσο ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών.

Ο Λεκορνί κατηγόρησε τέλος τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η Γαλλία στο χείλος νέας πολιτικής κρίσης

Ο Λεκορνί, που θεωρείται από τους στενότερους συμμάχους του Μακρόν, παρουσίασε νέο υπουργικό συμβούλιο με τεχνοκράτες σε καίριες θέσεις, αλλά χωρίς βαριά πολιτικά ονόματα όπως η πρώην πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν και ο Μανουέλ Βαλς. Ο στόχος του είναι να δημιουργήσει μια ομάδα «διαχειριστών» που θα εστιάσει στην οικονομική σταθερότητα και όχι στις κομματικές ισορροπίες.

Η πρώτη ένδειξη ηρεμίας ήρθε από τις αγορές: ο γαλλικός δείκτης CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,5% τη Δευτέρα, ενώ το δεκαετές ομόλογο σταθεροποιήθηκε στο 3,48%, μετά από άνοδο που προκάλεσε η πρόσφατη παραίτηση του πρωθυπουργού. Ωστόσο, η πολιτική αβεβαιότητα δεν έχει εκλείψει.

Μιλώντας από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε σε σύνοδο για τη Γάζα, ο Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία στο εσωτερικό:

«Το καθήκον όλων είναι να εργαστούν για τη σταθερότητα, όχι να τζογάρουν πάνω στην αστάθεια», δήλωσε με εμφανή ενόχληση, κατηγορώντας «τις πολιτικές δυνάμεις που επιλέγουν να αποσταθεροποιούν» τους πρωθυπουργούς του.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα των δικών του πολιτικών επιλογών. Η αιφνίδια απόφασή του πέρυσι να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, οδήγησε τελικά σε κοινοβουλευτικό αδιέξοδο. Από τότε, τρεις πρωθυπουργοί έχουν αλλάξει μέσα σε λίγους μήνες — μια αστάθεια που η Γαλλία δεν είχε γνωρίσει από τη δεκαετία του 1950.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί τώρα να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των αγορών, ενώ ο Λεκορνί δίνει τη μάχη του για πολιτική επιβίωση. Εάν αποτύχει να περάσει τον νέο προϋπολογισμό ή χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, η Γαλλία ενδέχεται να οδηγηθεί ξανά σε εκλογές, με τη Μαρίν Λεπέν να παραμονεύει.

Η χώρα μοιάζει να στέκεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και τη δημοκρατική φθορά, με το βλέμμα στραμμένο στον πρόεδρο που καλείται να αποδείξει αν μπορεί ακόμη να κρατήσει τη Γαλλία σταθερή.