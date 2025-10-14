Η Γαλλία στο χείλος της νέας κρίσης: Ο Μακρόν ζητά σταθερότητα, η χώρα «βράζει»

Η Γαλλία ζει μία ακόμη πολιτική δοκιμασία, καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για «σταθερότητα και δύναμη» μετά από μια εβδομάδα έντονων αναταράξεων που έχουν τραυματίσει τη διεθνή εικόνα της χώρας και έχουν προκαλέσει ανησυχία στις αγορές.

«Αυτή τη στιγμή, η Γαλλία βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε είναι ένα μήνυμα σταθερότητας και ισχύος», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος τη Δευτέρα, προσπαθώντας να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη εντός και εκτός συνόρων.

Η δήλωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την παραίτηση και επανατοποθέτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος επιχειρεί να παρουσιάσει έναν νέο, τεχνοκρατικό κυβερνητικό σχηματισμό και έναν προϋπολογισμό λιτότητας που θα μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ωστόσο, το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό, με την αντιπολίτευση να ετοιμάζει προτάσεις δυσπιστίας και να ζητά νέες εκλογές.

Γαλλία: Η κυβέρνηση Μακρόν σε τεντωμένο σχοινί – φόβοι για νέα κρίση

Ο Λεκορνί, που θεωρείται από τους στενότερους συμμάχους του Μακρόν, παρουσίασε νέο υπουργικό συμβούλιο με τεχνοκράτες σε καίριες θέσεις, αλλά χωρίς βαριά πολιτικά ονόματα όπως η πρώην πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν και ο Μανουέλ Βαλς. Ο στόχος του είναι να δημιουργήσει μια ομάδα «διαχειριστών» που θα εστιάσει στην οικονομική σταθερότητα και όχι στις κομματικές ισορροπίες.

Η πρώτη ένδειξη ηρεμίας ήρθε από τις αγορές: ο γαλλικός δείκτης CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,5% τη Δευτέρα, ενώ το δεκαετές ομόλογο σταθεροποιήθηκε στο 3,48%, μετά από άνοδο που προκάλεσε η πρόσφατη παραίτηση του πρωθυπουργού. Ωστόσο, η πολιτική αβεβαιότητα δεν έχει εκλείψει.

Ο Λεκορνί αναμένεται να παρουσιάσει την πολιτική του πλατφόρμα στο κοινοβούλιο την Τρίτη, προσπαθώντας να πείσει τα κόμματα του κέντρου και της αριστεράς να στηρίξουν τον νέο προϋπολογισμό του 2026. Ο στόχος είναι η μείωση του ελλείμματος από το 5,4% του ΑΕΠ στο 5%, ένα φιλόδοξο αλλά περιορισμένο βήμα σε σχέση με το πρόγραμμα του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού.

Παράλληλα με τις δημοσιονομικές περικοπές, ο Λεκορνί διατηρεί την υπόσχεση του Μακρόν για αύξηση 3,5 δισ. ευρώ στις αμυντικές δαπάνες το 2026, μια δέσμευση που επιβαρύνει περαιτέρω τον ήδη πιεσμένο προϋπολογισμό. Ο ίδιος υπερασπίστηκε την επιλογή, χαρακτηρίζοντάς την «απαραίτητη για την ασφάλεια της χώρας».

Η Σοσιαλιστική Αριστερά, από την πλευρά της, ζητά ως αντάλλαγμα την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, που αύξησε το όριο ηλικίας στα 64 έτη, καθώς και αύξηση της φορολογίας στους πλουσιότερους. Η υποχώρηση σε αυτά τα σημεία, ωστόσο, θα μπορούσε να αποξενώσει το κεντρώο και συντηρητικό μπλοκ που στηρίζει τον Μακρόν.

Γαλλία: Το πολιτικό στοίχημα του Μακρόν

Μιλώντας από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε σε σύνοδο για τη Γάζα, ο Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία στο εσωτερικό:

«Το καθήκον όλων είναι να εργαστούν για τη σταθερότητα, όχι να τζογάρουν πάνω στην αστάθεια», δήλωσε με εμφανή ενόχληση, κατηγορώντας «τις πολιτικές δυνάμεις που επιλέγουν να αποσταθεροποιούν» τους πρωθυπουργούς του.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα των δικών του πολιτικών επιλογών. Η αιφνίδια απόφασή του πέρυσι να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, οδήγησε τελικά σε κοινοβουλευτικό αδιέξοδο. Από τότε, τρεις πρωθυπουργοί έχουν αλλάξει μέσα σε λίγους μήνες — μια αστάθεια που η Γαλλία δεν είχε γνωρίσει από τη δεκαετία του 1950.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί τώρα να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των αγορών, ενώ ο Λεκορνί δίνει τη μάχη του για πολιτική επιβίωση. Εάν αποτύχει να περάσει τον νέο προϋπολογισμό ή χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, η Γαλλία ενδέχεται να οδηγηθεί ξανά σε εκλογές, με τη Μαρίν Λεπέν να παραμονεύει.

Η χώρα μοιάζει να στέκεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και τη δημοκρατική φθορά, με το βλέμμα στραμμένο στον πρόεδρο που καλείται να αποδείξει αν μπορεί ακόμη να κρατήσει τη Γαλλία σταθερή.

Με πληροφορίες από Financial Times