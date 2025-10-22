ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γαλλία: Μετά το Λούβρο, κι άλλο μουσείο «θύμα» κλοπής

Αυτή τη φορά οι κλέφτες άρπαξαν συλλογή χρυσών νομισμάτων - αξίας χιλιάδων ευρώ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γαλλία: Μετά το Λούβρο, κι άλλο μουσείο «θύμα» ληστείας Facebook Twitter
Maison des Lumières Denis Diderot/Φωτογραφία: musees-langres.fr
0

Μετά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Λούβρο στο Παρίσι, το Maison des Lumières Denis Diderot έπεσε επίσης «θύμα» κλοπής, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10), σύμφωνα με το JHM (Journal de la Haute-Marne).

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα, οι δράστες παραβίασαν τη μικρή πύλη που οδηγεί στο μουσείο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον φιλόσοφο και εγκυκλοπαιδιστή Denis Diderot, γεννημένο στη γαλλική κοινότητα Langres.

Στη συνέχεια εισέβαλαν στο κτήριο μέσω μιας συρόμενης πόρτας, χωρίς να τη σπάσουν, και έσπασαν τη βιτρίνα που περιείχε αρχαία νομίσματα.

«Ο συναγερμός ασφαλείας ενεργοποιήθηκε τη στιγμή της διάρρηξης», διευκρινίζει το JHM.

Η κλοπή ανακαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας, κατά την έναρξη της βάρδιας των υπαλλήλων του μουσείου.

«Οι αρχές ειδοποιήθηκαν αμέσως και μετέβησαν επί τόπου», ανέφερε ο δήμος του Langres σε ανακοίνωση που αναμεταδόθηκε από το France 3 Grand Est.

Ένας «θησαυρός» που ανακαλύφθηκε το 2011

Το Maison des Lumières Denis Diderot, που εγκαινιάστηκε το 2013, φιλοξενεί πρωτότυπες εκδόσεις της Εγκυκλοπαίδειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το JHM, οι διαρρήκτες ενδιαφέρθηκαν κυρίως για την ιδιωτική συλλογή της πόλης, δηλαδή μια συλλογή ασημένιων και χρυσών νομισμάτων που είχαν ανακαλυφθεί το 2011, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στο Hôtel du Breuil de Saint-Germain, όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο.

Η συλλογή αποτελείται από 1.633 ασημένια νομίσματα και 319 χρυσά, που κόπηκαν μεταξύ 1790 και 1840. Η αξία του είχε τότε εκτιμηθεί σε περίπου 90.000 ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συλλεκτικό (νομισματικό) του ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με το JHM, οι διαρρήκτες επικεντρώθηκαν στα χρυσά νομίσματα - πράγμα όχι τυχαίο, καθώς το μέταλλο αυτό ποτέ δεν είχε τόσο υψηλή αξία όσο σήμερα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος του Langres «καταδικάζει απερίφραστα αυτήν την πράξη βανδαλισμού και κλοπής, που προσβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά».

«Είναι σαν να μας έκλεψαν τα οικογενειακά κειμήλια», δήλωσε στο BFMTV ο Pierrick White, διευθυντής του γραφείου της δημάρχου Anne Cardinal.

Ο Δήμος υπέβαλε μήνυση ήδη από τη Δευτέρα και η έρευνα έχει ανατεθεί στη χωροφυλακή.

Σύμφωνα με το France 3, οι ερευνητές θεωρούν πιθανότερο το σενάριο μιας στοχευμένης και καλά προετοιμασμένης κλοπής.

Το JHM αναφέρει ότι οι κάμερες ασφαλείας του μουσείου κατέγραψαν εικόνες τη στιγμή της διάρρηξης.

Το Maison des Lumières παραμένει προς το παρόν κλειστό για το κοινό. Η δημοτική αρχή του Langres ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία επανεξέτασης των μέτρων ασφαλείας γύρω από τα δύο μουσεία της πόλης.

Με πληροφορίες από ledauphine.com

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ρωσία χτύπησε νηπιαγωγείο στο Κίεβο με πυραύλους και drone: Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά

Διεθνή / Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε με πυραύλους και drone - Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά από πλήγμα σε νηπιαγωγείο

Οι νέες ρωσικές επιθέσεις με drone και βαλλιστικούς πυραύλους έχουν σκοτώσει επτά ανθρώπους στην Ουκρανία, ενώ η διπλωματική διαδικασία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν μπλοκάρεται
LIFO NEWSROOM
Χάρι και Μέγκαν ζητούν παγκόσμια απαγόρευση στην τεχνητή υπερνοημοσύνη

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ ζητούν παγκόσμια απαγόρευση στην τεχνητή υπερνοημοσύνη

Υπέγραψαν δήλωση που καλεί κυβερνήσεις και εταιρείες να σταματήσουν προσωρινά την έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρι να υπάρξει ευρεία επιστημονική συναίνεση για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια και να παραμείνει υπό έλεγχο
LIFO NEWSROOM
Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Διεθνή / Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Μιλώντας στο BBC ο επικεφαλής του ΠΟΥ ξεκαθάρισε ότι απαιτείται τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να αρχίσει να καλύπτεται το σύνθετο φάσμα αναγκών του πληθυσμού της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Θέλουν να εξορίσουν τον πρίγκιπα Άντριου από το Ουίνδσορ

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Θέλουν να εξορίσουν τον πρίγκιπα Άντριου από το Ουίνδσορ

Πηγή κοντά στο βασιλικό ζεύγος αναφέρει ότι μετά τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και εν μέσω των σκανδάλων στα οποία έχει εμπλακεί το όνομά του, δεν αντέχουν να ζει κοντά τους
LIFO NEWSROOM
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διεθνή / Ουκρανία: «Χτυπήσαμε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία» με πυραύλους Storm Shadow - Γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται» αναφέρει το ουκρανικό γενικό επιτελείο - «Δύο νεκροί» από την αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο
LIFO NEWSROOM
 
 