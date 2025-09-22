Γαλλία: Καλεί τον Αμερικανό πρέσβη Κάρολο Κούσνερ μετά τις δηλώσεις του για «ανεπαρκή δράση» κατά του αντισημιτισμού

Διπλωματική ένταση προκάλεσε η ανοιχτή επιστολή του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γαλλία, Κάρολου Κούσνερ, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν ότι δεν έχει λάβει «επαρκή μέτρα» για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Κούσνερ να παρουσιαστεί τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «απαράδεκτες». Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι η Γαλλία «απορρίπτει κατηγορηματικά» τις αιτιάσεις και υπογράμμισε πως οι αρχές έχουν «πλήρως κινητοποιηθεί» για την αντιμετώπιση της αύξησης των αντισημιτικών επιθέσεων τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη συνιστούν παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας και «δεν συνάδουν με το πνεύμα εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπει τη διατλαντική συνεργασία».

Σε άρθρο του στη Wall Street Journal ο Κούσνερ υποστήριξε ότι η γαλλική κοινωνία αντιμετωπίζει «έκρηξη» αντισημιτισμού μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κάλεσε τον Μακρόν να λάβει αυστηρά μέτρα. Ανέφερε ότι οι δημόσιες δηλώσεις κατά του Ισραήλ και οι κινήσεις για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «ενθαρρύνουν εξτρεμιστές και απειλούν την εβραϊκή κοινότητα στη Γαλλία».

Ο πρέσβης πρότεινε αυστηρή εφαρμογή των νόμων για τα εγκλήματα μίσους, ενισχυμένη προστασία σε σχολεία και συναγωγές και πλήρη εγκατάλειψη, όπως είπε, «βημάτων που δίνουν νομιμοποίηση στη Χαμάς και τους συμμάχους της».

Η θέση της Ουάσινγκτον

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, στήριξε δημόσια τον Κούσνερ, δηλώνοντας ότι «εκπροσωπεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ και κάνει εξαιρετική δουλειά στην προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων».

Η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον Σεπτέμβριο, στο ίδιο μήκος κύματος με χώρες όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς. Ο Μακρόν είχε ήδη απορρίψει ως «χυδαίες και λανθασμένες» τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η απόφαση αυτή τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό.

Με περίπου 500.000 μέλη, η Γαλλία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη και την τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως, μετά το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουν καταγραφεί πολλαπλές επιθέσεις και βανδαλισμοί σε συναγωγές και εβραϊκά κέντρα, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για την ασφάλεια της κοινότητας.

