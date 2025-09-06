ΔΙΕΘΝΗ
Γαλλία: Η Μαρίν Λεπέν έχει σχέδιο για να κατέβει σε πιθανές πρόωρες εκλογές

Η Γαλλία βυθίζεται σε πολιτική κρίση: Ο Μακρόν απειλείται με νέες εκλογές, ενώ η Μαρίν Λεπέν δίνει μάχη να σπάσει την εκλογική της απαγόρευση και να σταθεί απέναντί του

Η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτική αναταραχή και όλα δείχνουν πως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να οδηγηθεί στην προκήρυξη νέων εκλογών. Σε αυτή την περίπτωση, η ακροδεξιά αντίπαλός του, Μαρίν Λεπέν, σκοπεύει να παίξει το τελευταίο της χαρτί: να αμφισβητήσει την εκλογική της απαγόρευση ενώπιον του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου της χώρας και να απαιτήσει άμεση απόφαση.

Η Λεπέν δεν έχει δικαίωμα υποψηφιότητας από τον Μάρτιο, όταν καταδικάστηκε για υπεξαίρεση – κατηγορία που αρνείται και έχει ήδη εφεσιβάλει. Η έναρξη της εκδίκασης της έφεσης της αναμένεται να οριστεί τη Δευτέρα, με την τελική απόφαση να μην αναμένεται πριν το καλοκαίρι του 2026. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της ελπίζουν σε μια ανατροπή που θα της επιτρέψει να είναι παρούσα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Νέες κάλπες… σε εβδομάδες;

Η πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού φαίνεται σχεδόν βέβαιη, με ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα πάνω στο αυστηρό πακέτο λιτότητας των 43,8 δισ. ευρώ. Το κόμμα της Λεπέν, Εθνικός Συναγερμός, είναι από τους σκληρότερους αντιπάλους του σχεδίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων βουλευτικών εκλογών μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες.

«Αν η ερώτηση είναι: έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση; Η απάντηση είναι όχι», δήλωσε η Λεπέν μετά τη συνάντησή της με τον Μπαϊρού.

Στρατηγική κόντρα με τον χρόνο

Η Λεπέν έχει υποσχεθεί από τον Ιούλιο ότι θα είναι υποψήφια σε κάθε νέα εκλογική διαδικασία, παρά τα νομικά της εμπόδια. Σύμβουλός της εξήγησε ότι θα κατέθετε κανονικά υποψηφιότητα, γνωρίζοντας ότι η αίτησή της θα απορριφθεί. Στη συνέχεια θα προσέφευγε δικαστικά με στόχο η υπόθεση να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στο συνταγματικό δικαστήριο.

Ανώτερη πηγή με γνώση της λειτουργίας του δικαστηρίου εκτίμησε ότι η διαδικασία θα χρειαστεί τουλάχιστον έξι μήνες, κάτι που πρακτικά θα αποκλείσει τη Λεπέν από οποιαδήποτε άμεση εκλογική αναμέτρηση. Παρ’ όλα αυτά, νομικοί που συνεργάζονται μαζί της υποστηρίζουν ότι υπάρχουν νομικά προηγούμενα για ταχύτερες αποφάσεις – επικαλούμενοι υπόθεση υπέρ του κόμματος του Μακρόν το 2017. Όμως η ίδια πηγή αντέτεινε ότι η υπόθεση εκείνη «δεν είναι απολύτως συγκρίσιμη» με τη σημερινή.

Η Λεπέν σηκώνει το γάντι και στις Βρυξέλλες

Την ώρα που δίνει μάχη εντός Γαλλίας, η Λεπέν δεν αφήνει ανεκμετάλλευτο το πεδίο και στις Βρυξέλλες. Ζήτησε ψήφο μομφής κατά της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή την πρόοδο στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Ε.Ε. με τις χώρες Mercosur.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό αστάθειας που μπορεί να οδηγήσει τη Γαλλία σε καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με τη Λεπέν να παλεύει σε δύο μέτωπα: στο δικαστικό πεδίο για να σπάσει την εκλογική της απαγόρευση και στο πολιτικό για να επιβληθεί ως η κύρια δύναμη απέναντι στον Μακρόν.

Με πληροφορίες από Politico

