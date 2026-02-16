Κινεζική Πρωτοχρονιά: Τι φέρνει η χρονιά του Πύρινου Αλόγου

Καθώς πλησιάζει η Κινέζικη Πρωτοχρονιά ή αλλιώς το Σεληνιακό Νέο Έτος, προετοιμαζόμαστε να μπούμε στη χρονιά του Πύρινου Αλόγου (Fire Horse).

Το Σεληνιακό Νέο Έτος - γνωστό και ως Κινέζικο Νέο Έτος ή Φεστιβάλ της Άνοιξης - σηματοδοτεί το τέλος του χειμώνα και την άφιξη της άνοιξης στο σεληνιακό ημερολόγιο.

Κάθε έτος εκπροσωπείται από ένα από τα 12 ζώα του κινεζικού ζωδιακού κύκλου, καθένα από τα οποία έχει μοναδικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Το 2025 ήταν η χρονιά του Ξύλινου Φιδιού, ενώ το 2026 είναι η χρονιά του Πύρινου Αλόγου.

Θεωρείται η πιο δημοφιλής γιορτή στην Κίνα και στις κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Το Σεληνιακό Νέο Έτος συνήθως πέφτει στη δεύτερη νέα σελήνη μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο και πριν από την εαρινή ισημερία, δηλαδή τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο.

Φέτος, η Χρονιά του Αλόγου ξεκινά στις 17 Φεβρουαρίου στις 2μμ. (ώρα Ελλάδος), κατά τη διάρκεια της νέας Σελήνης και μιας δακτυλιοειδούς ηλιακής έκλειψης στον Υδροχόο.

«Ενώ η χρονιά του Αλόγου έρχεται κάθε 12 χρόνια, η τελευταία φορά που είχαμε Πύρινο Άλογο ως "πυλώνα" του έτους ήταν το 1966», λέει αποκλειστικά στο PEOPLE η σύμβουλος κινεζικής μεταφυσικής Vicki Iskandar. «Το Πύρινο Άλογο κάνει αυτή τη χρονιά διαφορετική από τις υπόλοιπες».

Όπως και στη δυτική αστρολογία - με τα τέσσερα στοιχεία (φωτιά, γη, αέρας, νερό) - έτσι και στην κινεζική, κάθε ζώδιο συνδέεται με ένα από τα πέντε στοιχεία: ξύλο, φωτιά, μέταλλο και νερό.

«Το στοιχείο και το ζώδιο διαφοροποιούν τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε χρονιάς», προσθέτει.

Η Iskandar εξηγεί ότι όπως η Yin Φωτιά μοιάζει με ένα κερί που τρεμοπαίζει στο σκοτάδι, έτσι η Yang Φωτιά - που χαρακτηρίζει το Πύρινο Άλογο - είναι σαν το εκτυφλωτικό φως του ήλιου: πάντα αναμμένο.

«Συνδυάζοντας αυτά τα Yang χαρακτηριστικά της Φωτιάς στο Πύρινο Άλογο, έχουμε μπροστά μας μια εξαιρετικά έντονη, ενεργητική, γρήγορη και προσανατολισμένη στη δράση χρονιά», λέει.

Διαβάστε παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρονιά του Πύρινου Αλόγου.

Ποια είναι τα έτη γέννησης του Αλόγου;

Το κινεζικό σου ζώδιο είναι το Άλογο αν γεννήθηκες τα εξής έτη:

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 και 2014.

«Το κινεζικό ζώδιο ενός ανθρώπου καθορίζεται από την ημερομηνία γέννησής του», λέει η Iskandar.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας του Αλόγου;

«Όσοι γεννήθηκαν στη χρονιά του Αλόγου είναι ιδιαίτερα κοινωνικοί, δραστήριοι και γοητευτικοί από τη φύση τους, συχνά λειτουργούν ως αισιόδοξοι και θαρραλέοι ηγέτες», εξηγεί η Iskandar.

«Το 2026 είναι μία από τις πιο μεταμορφωτικές χρονιές για όσους ανήκουν στο ζώδιο του Αλόγου. Είστε πιο ορατοί από ποτέ!», έγραψε στο Instagram.

Τι δεν πρέπει να κάνουμε τη χρονιά του Πύρινου Αλόγου;

Το Πύρινο Άλογο κινείται γρήγορα, αλλά η σοφία βρίσκεται στο να κινούμαστε με μέτρο και να επιλέγουμε σκοπό αντί για υπερβολή και εντυπωσιασμό.

Η Iskandar συμβουλεύει να αποφύγουμε παρορμητικές πράξεις χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Για όσους έχουν γεννηθεί στο ζώδιο του Αλόγου, το 2026 σηματοδοτεί μια ισχυρή προσωπική επανεκκίνηση, καθώς το ζώδιό τους επιστρέφει στον κύκλο του "Μεγάλου Δούκα" (Grand Duke year), που συμβαίνει κάθε 12 χρόνια και φέρνει μία από τις πιο μεταμορφωτικές περιόδους της ζωής τους.

Είναι η στιγμή που τα μακροχρόνια οράματα απαιτούν δράση. Όπως λέει η Iskandar: «Η επιστροφή του Αλόγου στο ζώδιό σου σου δίνει ευκαιρίες να ζήσεις τη ζωή που πάντα ονειρευόσουν» - αλλά μην περιμένεις ότι όλα θα είναι εύκολα.

«Τα χρόνια του Μεγάλου Δούκα συνοδεύονται πάντα από μεγάλες προκλήσεις και δυσκολίες που έχουν στόχο να σε βοηθήσουν να περάσεις σημαντικά ορόσημα», λέει.

Τα καλά νέα είναι ότι η φυσική αισιοδοξία του Αλόγου θα λειτουργήσει υπέρ σου.

Η Iskandar εξηγεί ότι το Άλογο, ως Yang Φωτιά, είναι από τη φύση του αισιόδοξο, γεγονός που θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Η προσοχή θα ενταθεί ιδιαίτερα τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, που είναι οι μήνες-δύναμής σου.

«Απλώς να είσαι προσεκτικός με τις υπερβολές, γιατί το Άλογο τείνει να το παρακάνει, όντας η ψυχή του πάρτι», καταλήγει.

Με πληροφορίες από People