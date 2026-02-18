Μαρουσάκης: Κακοκαιρία με κρύο και χιόνια - Χωρισμένο σε δύο φάσεις το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχει σύντομη διάρκεια και σταδιακά υποχωρεί σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ωστόσο, όπως εξήγησε στην πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, πριν υποχωρήσει πλήρως, θα αφήσει πίσω του χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, το κρύο και οι πιθανές χιονοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού Σαββατοκύριακο πριν την Καθαρά Δευτέρα στη χώρα, καθώς το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Την Κυριακή όμως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά, με τα χιόνια να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές και η κακοκαιρία θα εξασθενήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Μαρουσάκης: Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας

Η Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις υπαίθριες δραστηριότητες και το πέταγμα του χαρταετού. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και δεν αναμένονται προβλήματα ούτε στη στεριά ούτε στη θάλασσα.

Παρότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κινηθούν πιο νότια ψυχρές, πολικές αέριες μάζες, φέρνοντας χαμηλές θερμοκρασίες κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, από τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα παρουσιάσει άνοδο, φτάνοντας περίπου τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, το τριήμερο θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο φάσεις. Αρχικά κακοκαιρία και κρύο, και στη συνέχεια σταδιακή βελτίωση, με την Καθαρά Δευτέρα να προσφέρει ιδανικές καιρικές συνθήκες για τον εορτασμό της ημέρας.