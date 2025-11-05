ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο νησί Ολερόν

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, ο απολογισμός είναι 5 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά - Ο οδηγός φέρεται να φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο νησί Ολερόν Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
0

Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του επάνω σε περίπου 10 άτομα - πεζούς και έναν ποδηλάτη -  το πρωί της Τετάρτης στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Parisien.

Από αυτούς, πέντε τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις πολύ σοβαρά, όπως ανακοίνωσε η εθνική χωροφυλακή. Ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» προτού ρίξει το όχημά του στον κόσμο.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας, η αντιτρομοκρατική εισαγγελία δεν έχει αναλάβει την υπόθεση «σε αυτό το στάδιο», αν και έχει ανοίξει δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:45, ανάμεσα στα χωριά Dolus-d’Oléron και Saint-Pierre-d’Oléron.

Ο οδηγός συνελήφθη λίγα λεπτά μετά το περιστατικό από τη χωροφυλακή, τη στιγμή που προσπαθούσε να βάλει φωτιά στο όχημά του. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν φιάλες αερίου, το οποία είχε πάρει μερικώς φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο δράστης οδηγήθηκε αμέσως υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα του Saint-Pierre-d’Oléron.

Πρόκειται για 35χρονο Γάλλο υπήκοο που κατοικεί στο χωριό La Cotinière, στη δυτική ακτή του νησιού Ολερόν. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου του Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, ο άνδρας είναι γνωστός για τα πολλά «ξεσπάσματά» του, κυρίως λόγω της τακτικής χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ, αναφέρει η Le Parisien.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ζόραν Μαμντάνι:

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης;

Ο Ζοχράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, καθώς γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος και ο νεότερος δήμαρχός της, νικώντας τον πρώην κυβερνήτη της και φέρνοντας μια σαρωτική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό των Δημοκρατικών
LIFO NEWSROOM
ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚ ΛΑΜΑΡ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Η στιγμή που χορεύει σε κλαμπ το «Not Like Us» του Λαμάρ λίγες ημέρες πριν εκλεγεί δήμαρχος Νέας Υόρκης

Η επικράτησή του αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια πολιτική βούληση που δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα, όπως το κόστος ζωής
LIFO NEWSROOM
Ποια είναι η Ράμα Ντουουάτζι, η σύζυγος του Ζόχραν Μαμντάνι και πιθανή νέα Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Ποια είναι η Ράμα Ντουουάτζι, η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι και πιθανή νέα Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης

Γνώρισε μέσω dating app τον Μαμντάνι και παντρεύτηκαν το 2024 - Σε αναρτήσεις της έχει εκφράσει αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους και έχει επικρίνει την αμερικανική εξωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM
«Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

Διεθνή / «Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

O 48χρονος Σαμίρ Ζιτούνι τραυματίστηκε σοβαρά προσπαθώντας να εμποδίσει τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο που ταξίδευε από το Ντόνκαστερ προς το Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου
LIFO NEWSROOM
Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Διεθνή / Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Η οικογένεια Hinduja, με χαμηλό δημόσιο προφίλ αλλά τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα, βρέθηκε φέτος στην κορυφή της λίστας πλουσίων των Sunday Times με περιουσία που εκτιμάται στα 35,3 δισ. λίρες
LIFO NEWSROOM
 
 