Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Μάνχαϊμ - Αναφορές για έναν νεκρό

Στο Μάνχαϊμ, η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο της πόλης λόγω μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό portal «Mannheim 24» αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων. Δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού πρακτορείου dpa αναφέρει ότι ένα άτομο βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από έναν μουσαμά στο σημείο του συμβάντος.

Όπως γράφει η Bild, «δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για νεκρό ή σοβαρά τραυματισμένο». H γερμανική εφημερίδα μεταφέρει ως πληροφορία ότι ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Οι αστυνομικοί έγραψαν τη Δευτέρα στην ηλεκτρονική υπηρεσία X ότι η περιοχή θα πρέπει να αποφευχθεί «σε μεγάλη κλίμακα».

Heute ereignete sich in Mannheim ein schwerer Vorfall. In Mannheim fuhr ein Auto in eine Menschenmenge. Die Polizei riegelte die Innenstadt ab. Mehrere Personen wurden verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.#mannheim #Germany #Deutschland pic.twitter.com/0seCyAAiiB