Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Δεν παραιτείται από ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, παρά τις πιέσεις που δέχεται από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μιλώντας στην εκπομπή Europe Today του Euronews, χαρακτήρισε «γελοίες» τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εις βάρος της από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό και βουλευτές στη Γαλλία, οι οποίοι την κατηγόρησαν ότι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό της ανθρωπότητας» σε δημόσια τοποθέτησή της.

Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά ότι έκανε τέτοια δήλωση, αποδίδοντας την υπόθεση σε παραπληροφόρηση. Όπως υποστήριξε, η αντιπαράθεση αυτή επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις εκθέσεις της, στις οποίες καταγράφει, όπως λέει, πολιτική, στρατηγική και στρατιωτική στήριξη προς το Ισραήλ από 62 κράτη, μεταξύ αυτών και η Γαλλία.

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Πώς ξεκίνησε η διαμάχη για το Ισραήλ

«Ας μη μιλάμε για εμένα, αλλά για τις επτά εκθέσεις στις οποίες τεκμηρίωσα τη στήριξη δεκάδων κρατών προς ένα κράτος που κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία», ανέφερε. «Το γεγονός ότι υπάρχει περισσότερη προσοχή σε κάτι που δεν είπα, παρά στις ίδιες τις πρακτικές που καταγγέλλονται, είναι ενδεικτικό», πρόσθεσε.

Η διαμάχη ξέσπασε όταν ομάδα Γάλλων βουλευτών απέστειλε επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών, επικαλούμενη αποσπάσματα από βίντεο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το Al Jazeera. Ένα από τα επίμαχα βίντεο αποδείχθηκε παραποιημένο, καθώς σύγκριση με την πλήρη καταγραφή έδειξε ότι το απόσπασμα είχε υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη.

Σε άλλο βίντεο, η Αλμπανέζε ακούγεται να αναφέρει ότι η οικονομική και πολιτική στήριξη προς το Ισραήλ, οι αλγόριθμοι που ενισχύουν φιλο-απαρτχάιντ αφηγήματα και η παροχή όπλων αποτελούν «κοινό εχθρό της ανθρωπότητας». Υποστηρικτές της κάνουν λόγο για στοχευμένη εκστρατεία δυσφήμισης.

Παρά τις πιέσεις από Γερμανία, Γαλλία και Τσεχία, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει, υπογραμμίζοντας ότι διατηρεί «την εμπιστοσύνη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ».

Με πληροφορίες από Euronews

