«Φουρτούνα» στο BBC με σεξιστή, μισογύνη και εφαψία παρουσιαστή του Masterchef

Ο επί 17 χρόνια παρουσιαστής του βρετανικού Masterchef, Γκρεγκ Γουάλας, αντιμετωπίζει δεκάδες καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσεως από μία σειρά γυναικών.

O 60χρονος παρουσιαστής κατηγορείται ότι άγγιξε ανάρμοστα περισσότερες από μία γυναίκα, αλλά και ότι έκανε σεξουαλικά αστεία και ρατσιστικά σχόλια στα γυρίσματα εκπομπών του BBC εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Από την πλευρά του, ο Γουάλας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποχωρεί από το Masterchef του BBC εν μέσω έρευνας στη συμπεριφορά του, ενώ οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν «αναληθή» τον ισχυρισμό ότι ο πελάτης τους υπέπεσε σε συμπεριφορά σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media την Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου, ο Γουάλας δήλωσε ότι οι κατήγοροι του ήταν «γυναίκες της μεσαίας τάξης και μίας ορισμένης ηλικίας» και υποστήριξε ότι κανένα μέλος του προσωπικού στις άλλες εκπομπές του δεν είχε παραπονεθεί για τη συμπεριφορά του. Μερικά 24ωρα αργότερα, ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλιά του, προσθέτοντας ότι δεν ήταν στη «σωστή πνευματική κατάσταση» όταν τα έκανε.

Τις τελευταίες ημέρες, έχουν γνωστοποιηθεί πολλοί ισχυρισμοί για την προβληματική συμπεριφορά του βετεράνου τηλεοπτικού παρουσιαστή, τις οποίες ο Guardian συγκέντρωσε στο σύνολο τους και μπορείτε να τις δείτε παρακάτω.

Η τηλεοπτική παρουσιάστρια Kirsty Wark ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες που κατηγόρησαν δημόσια τον Γουάλας για ανάρμοστη συμπεριφορά, λέγοντας στο BBC News την περασμένη εβδομάδα ότι εκείνος έλεγε «σεξουαλικά» αστεία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Celebrity MasterChef το 2011, στο οποίο η Wark ήταν μία από τους συμμετέχοντες.

Δήλωσε, επίσης. ότι αισθάνθηκε ότι τα σχόλια ήταν «πραγματικά, πραγματικά στο λάθος μέρος» και ότι έκαναν τους ανθρώπους να αισθάνονται «άβολα».

Η πρώην παρουσιάστρια του Newsnight είπε ότι τότε είχε θέσει το θέμα σε ένα στέλεχος της εταιρείας παραγωγής της εκπομπής, με εκείνον να απαντά ότι ο Γουάλας ήταν «σχεδόν σαν να πάσχει από κάποιο είδος ασθένειας» και πρόσθεσε ότι «αν η συμπεριφορά του γινόταν υπερβολικά κραυγαλέα, θα έχανε τη δουλειά του».

Όπως έγραψε το BBC News την περασμένη Πέμπτη, η Wark ήταν ένας από τους 13 ανθρώπους που έκαναν καταγγελίες για τον Γουάλας σε μία περίοδο 17 ετών. Οι ισχυρισμοί τους περιλάμβαναν τον Γουάλας να μιλάει ανοιχτά για τη σεξουαλική του ζωή, να βγάζει την μπλούζα του μπροστά σε μια εργαζόμενη λέγοντας ότι ήθελε να της κάνει «επίδειξη μόδας» και να λέει σε μια νεότερη συνάδελφό του ότι δε φορούσε εσώρουχο κάτω από το τζιν του.

Πολλές από τις κατηγορίες εναντίον του Γουάλας αφορούν την τελευταία δεκαετία, στο απόγειο της τηλεοπτικής φήμης του, αλλά ορισμένες χρονολογούνται ακόμη και 19 χρόνια πίσω. Το BBC News ανέφερε ότι ένας εργαζόμενος στο MasterChef δήλωσε ότι ο Γουάλας συστηματικά έκανε σεξουαλικά σχόλια στο πλατό το 2005 και το 2006.

Μια πρώην διαγωνιζόμενη, η Δρ Κέιτ Τόμας, δήλωσε ότι παραπονέθηκε για τη μεταχείρισή της στην εκπομπή το 2008, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σε ένα βίντεο στο TikTok, η Tomas ισχυρίστηκε ότι ο Γουάλας την παρενόχλησε σεξουαλικά και τον περιέγραψε ως «αηδιαστικό και αποκρουστικό».

Επίσης, χαρακτήρισε τον Γουάλας «ρατσιστικό σκουπίδι», αφού αποκάλυψε ότι ο παρουσιαστής μιμήθηκε κοροϊδευτικά την ινδική προφορά της Αγγλικής γλώσσας μπροστά σε έναν εργαζόμενο Ινδικής καταγωγής.

Η παρουσιάστρια Kirstie Allsopp έγινε το τελευταίο πρόσωπο που κατηγόρησε τον Γουάλας για ανάρμοστα σχόλια, όταν είπε ότι εκείνος άρχισε να κάνει αναφορές σε σεξουαλικές πράξεις λίγο αφότου τη γνώρισε.

«Μία ώρα είχε περάσει από την πρώτη συνάντησή μου με τον Gregg Walllace και άρχισε να μου λέει για μια σεξουαλική πράξη που απολάμβαναν αυτός και η τότε σύντροφός του ''κάθε πρωί''. Μήπως του άρεσε το πόσο αμήχανα αισθανόμουν; Ήταν εντελώς αντιεπαγγελματικό», έγραψε στο X, προσθέτοντας και ένα hashtag με το οποίο λέει ότι ανήκει στις «μεσήλικες γυναίκες ορισμένης ηλικίας».

Within 1hr of meeting Gregg Walllace he told me of a sex act that he & his partner at the time enjoyed “every morning”, she’d just left the room, we were filming a pilot. Did he get off on how embarrassed I was? It was totally unprofessional, I’m a #MiddleClassWomanOfaCertainAge