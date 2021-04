Φωτογραφίες & βίντεο: Οι παμπ άνοιξαν και οι Βρετανοί έσπευσαν να απολαύσουν ένα ποτό

Τραπέζια γεμάτα, δίσκοι με ποτά να πηγαινοέρχονται, άνθρωποι χαμογελαστοί που αγκαλιάζονται ή χορεύουν. Οι χθεσινές εικόνες από τη Βρετανία δεν θύμιζαν σε τίποτα πανδημία.

Η χώρα έκανε χθες το επόμενο- σημαντικό- βήμα στη σταδιακή χαλάρωση του lockdown: άνοιξε το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια και οι παμπ και τα μπαρ μεταξύ άλλων. Και οι Βρετανοί έσπευσαν να απολαύσουν αυτά που είχαν στερηθεί τους τελευταίους τρεις και πλέον μήνες.

People enjoyed pints of beer and glasses of wine in London, savouring their first drink from a pub in months.



