Φωτιές στη Σιβηρία: 10 νεκροί, κάηκαν περισσότερα από 450 σπίτια

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Σιβηρία από τις πυρκαγιές που κατακαίουν εκατοντάδες κτίρια σε πολλά χωριά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στην περιφέρεια του Κρασνογιάρσκ, περίπου 3.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, κάηκαν περισσότερα από 450 σπίτια και πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 16 οικισμούς στις περιοχές Καζατσίνσκογε και Σαριπόφσκι. Υπάρχουν τουλάχιστον 17 τραυματίες, οι δέκα εκ των οποίων νοσηλεύονται. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

At least 5 people killed, 17 wounded, more than 450 private houses destroyed today by wildfires in Krasnoyarsk region today. Residents of several villages at Kansky district, are getting evacuated, as new wildfires are spreading towards living settlements #wildfires2022Russia pic.twitter.com/DArvUgWhS2