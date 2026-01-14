Ford: Έθεσε σε αναστολή τον εργαζόμενο που φώναξε «προστάτης παιδεραστών» στον Τραμπ

Η Ford έθεσε σε αναστολή τον εργαζόμενο που αποδοκίμασε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψη του προέδρου σε εργοστάσιο παραγωγής φορτηγών στο Μίσιγκαν.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο που κυκλοφόρησε διαδικτυακά, δείχνοντας τον εργαζόμενο να φωνάζει «προστάτης παιδεραστών» καθώς ο Τραμπ περνούσε από μπροστά του, και τον πρόεδρο να αντιδρά σηκώνοντας το μεσαίο του δάχτυλο.

Ο εργαζόμενος είναι ο 40χρονος Τι Τζέι Σαμπούλα, ο οποίος απασχολείται στη γραμμή παραγωγής. Την Τετάρτη, στον λογαριασμό του στο Facebook εμφανιζόταν ως φωτογραφία προφίλ μία εικόνα του Τραμπ με υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο, ενώ υπήρχαν και παλαιότερες αναρτήσεις με αντικυβερνητικά σκίτσα. Σύμφωνα με εκλογικά αρχεία, δεν ψήφισε στις εκλογές του 2024, αν και είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος στο Ντιτρόιτ.

Από τον Λευκό Οίκο, ο διευθυντής επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ υπερασπίστηκε την αντίδραση του προέδρου, λέγοντας ότι ο Τραμπ απάντησε «κατάλληλα και ξεκάθαρα» σε έναν άνθρωπο που φώναζε βρισιές.

Η Δημοκρατική βουλευτής Ντέμπι Ντίνγκελ, που εκπροσωπεί περιφέρεια κοντά στο Ντιτρόιτ, δήλωσε ότι μίλησε με τον Σαμπούλα και ότι είναι αναστατωμένος και φοβισμένος για την οικογένειά του. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η Ford δεν θα προχωρήσει σε απόλυση και σημείωσε ότι οι αποδοκιμασίες σε εργοστάσια κατά την παρουσία πολιτικών δεν είναι ασυνήθιστες. «Ας πάρουμε μια ανάσα», είπε.

Η Ford απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για το καθεστώς του εργαζόμενου. Εκπρόσωπος της εταιρείας περιορίστηκε να πει ότι η επίσκεψη του Τραμπ εξελίχθηκε ομαλά και ότι η Ford είναι περήφανη για τον τρόπο που οι εργαζόμενοι εκπροσώπησαν την εταιρεία. Πρόσθεσε ότι ο «σεβασμός» είναι βασική αξία της Ford και ότι η εταιρεία δεν αποδέχεται ακατάλληλες εκφράσεις μέσα στις εγκαταστάσεις της.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

