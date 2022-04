Forbes: 236 άνθρωποι έγιναν δισεκατομμυριούχοι πέρυσι και αυτοί είναι οι «νέοι» στην λίστα

Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους δισεκατομμυριούχους. Μειώθηκαν κατά 87 και οι περιουσίες τους «αξίζουν» 400 δισ. δολάρια λιγότερο σχετικά με πέρυσι, σύμφωνα με την ετήσια λίστα World’s Billionaires του Forbes.

Κι όμως -εν μέσω πολέμου, πανδημίας και αγορών υπό κατάρρευση- συνολικά 236 άτομα (από το ρεκόρ των 493 το 2021) έγιναν δισεκατομμυριούχοι την τελευταία χρονιά.

Οι «νεοφερμένοι» προέρχονται από 34 διαφορετικές χώρες με την Κίνα να κατακτά και φέτος την πρωτιά, μετρώντας 62 νέους δισεκατομμυριούχους (ανάμεσά τους δυο από το Χονγκ Κονγκ))- τους περισσότερους από κάθε άλλη χώρα.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο 52χρονος Chris Xu (με περιουσία $5.4 δισ.), ο μυστηριώδης ιδρυτής της Shein και ο 54χρονος Tang Xiao’ou ($5.7 δισ.). Ο πλουσιότερος, ωστόσο, αυτοδημιούργητος νεοεισερχόμενος της λίστας προέρχεται από τη γειτονική Ταϊβάν: ο 74χρονος Zhang Congyuan ($11.7 δισ.), ιδρυτής της Huali Industrial, που κατασκευάζει αθλητικά είδη για δεκάδες brands, όπως Nike, Puma και Vans.

A total of 236 people became billionaires over the past year, here are the newcomers to the 2022 #ForbesBillionaires list https://t.co/ZRmhyZR0Uz pic.twitter.com/XqOGJeDmIV