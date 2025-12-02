Ισπανία: Το ξέσπασμα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων μπορεί να συνδέεται με την τροφή τους

Οι ισπανικές Αρχές έχουν αναπτύξει εκατοντάδες αστυνομικούς, δασοφύλακες και στρατιωτικό προσωπικό σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την έξαρση της ιδιαίτερα μεταδοτικής αφρικανικής πανώλης των χοίρων, που εντοπίστηκε κοντά στη Βαρκελώνη.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή Bellaterra έξω από τη Βαρκελώνη και προσπαθούν να τον περιορίσουν πριν εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για τη βιομηχανία εξαγωγής χοιρινού της χώρας, μπορεί να ξεκίνησε από μολυσμένη τροφή που είχε μεταφερθεί από το εξωτερικό.

«Η πιθανότητα η πηγή να ήταν κάποιο αλλαντικό, ένα σάντουιτς ή κάποιο μολυσμένο προϊόν που έφτασε οδικώς είναι υψηλή, επειδή πολλοί μεταφορείς περνούν από τη Bellaterra. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά είναι μια υπόθεση», ανέφερε ο υπουργός Γεωργίας της Καταλονίας, Òscar Ordeig, σε τοπικό ραδιόφωνο τη Δευτέρα.

Γύρω από την περιοχή, δημιουργήθηκε μία ζώνη αποκλεισμού 6 χιλιομέτρων, όταν εντοπίστηκαν νεκρά δύο αγριογούρουνα, τα οποία βρέθηκαν θετικά στον ιό την περασμένη εβδομάδα. Αυτή ήταν η πρώτη πρώτη καταγραφή αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Ισπανία από το 1994, με τους ειδικούς να εξετάζουν ακόμη οκτώ πιθανά κρούσματα.

Ο υπουργός ανέφερε ότι 117 μέλη της στρατιωτικής μονάδας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ισπανίας έχουν σταλεί στην περιοχή, όπου απολυμαίνουν τις πληγείσες ζώνες, απομακρύνουν ζώα και χρησιμοποιούν drones για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Παράλληλα, οι Αρχές προειδοποίησαν το κοινό να μην ταΐζει αγριογούρουνα και ζήτησαν να καλείται η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ζώων. Η Ισπανία, ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού στην ΕΕ, εξήγαγε χοιρινά προϊόντα αξίας 5,1 δισ. ευρώ σε χώρες της Ένωσης πέρυσι και σχεδόν 3,7 δισ. ευρώ σε αγορές εκτός ΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν είναι επικίνδυνη για τους ανθρώπους, αλλά είναι συχνά θανατηφόρα για τους χοίρους. Ο ιός μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα ζώα, αλλά και μέσω εντόμων όπως τα τσιμπούρια. Τα αγριογούρουνα έχουν επίσης εντοπιστεί από διάφορες κυβερνήσεις ως ένας από τους βασικούς παράγοντες διασποράς.

Μπορεί να επιβιώσει για μήνες σε επεξεργασμένα κρέατα και για χρόνια σε κατεψυγμένα σφάγια, γεγονός που καθιστά τα προϊόντα κρέατος ιδιαίτερα επικίνδυνα για διασυνοριακή μετάδοση.

