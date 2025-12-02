Ο Σαμ Άλτμαν κηρύσσεί «κόκκινο συναγερμό» για το ChatGPT καθώς ο ανταγωνισμός πιέζει την OpenAI

Η OpenAI προχωρά σε στρατηγική αναδιάρθρωση, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν να θέτει την εταιρεία σε κατάσταση «κόκκινου» εσωτερικού συναγερμού (code red) για την ενίσχυση του ChatGPT, την ώρα που ο ανταγωνισμός από τη Google και την Anthropic εντείνεται και απειλεί την πρωτοκαθεδρία της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της Δευτέρας, ο Άλτμαν ανέφερε ότι η OpenAI θα επαναπροσανατολίσει τις προτεραιότητές της στη βελτίωση της ταχύτητας, της αξιοπιστίας και της προσωποποίησης του ChatGPT, σημειώνοντας πως η συγκυρία είναι «κρίσιμη».

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα καθυστερήσει την ανάπτυξη άλλων προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα διαφημιστικά εργαλεία, οι αυτόματοι AI agents για υπηρεσίες αγορών και υγείας, καθώς και το Pulse, το εργαλείο που σχεδιάστηκε για να προσφέρει εξατομικευμένες πρωινές ενημερώσεις. Την ύπαρξη του memo αποκάλυψε πρώτη η ιστοσελίδα The Information.

Google και Anthropic «πιέζουν» την OpenAI

Η στροφή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης, καθώς η OpenAI καλείται να αντιμετωπίσει ενισχυμένο ανταγωνισμό, υψηλότερο κόστος λειτουργίας των data centers της και τεχνικές προκλήσεις που συνοδεύουν την προσπάθεια να παραμείνει στην αιχμή της ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η εταιρεία προσπαθεί να διατηρήσει κρίσιμα στελέχη σε μια αγορά όπου η ζήτηση για κορυφαίους μηχανικούς και ερευνητές είναι ιδιαίτερα έντονη.

Ο ανταγωνισμός έχει ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Η Google παρουσίασε πρόσφατα το Gemini 3, το οποίο θεωρείται ότι ξεπερνά το GPT-5 σε πολλά βιομηχανικά benchmarks, ενώ το Opus 4.5 της Anthropic εμφανίζει επίσης καλύτερες επιδόσεις σε βασικές δοκιμασίες. Ο Κορέι Καβουκτσόγλου, επικεφαλής τεχνολογίας της DeepMind, σημείωσε ότι η χρήση εξειδικευμένων τσιπ κατασκευής Google βελτίωσε ουσιαστικά την απόδοση των νέων μοντέλων, ενώ η εταιρεία έχει προχωρήσει και σε αναθεώρηση των μεθόδων εκπαίδευσης, ένας τομέας στον οποίο η OpenAI έχει πρόσφατα αντιμετωπίσει δυσκολίες.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, πριν από την κυκλοφορία του Gemini 3, ο Άλτμαν είχε προειδοποιήσει ότι η OpenAI θα χρειαστεί να παραμείνει απόλυτα συγκεντρωμένη και υπό «έντονη βραχυπρόθεσμη πίεση», σχολιάζοντας πως «το κλίμα θα είναι δύσκολο για λίγο». Στο ίδιο πνεύμα, ο αντιπρόεδρος και επικεφαλής του ChatGPT, Νικ Τέρλεϊ, ανέφερε ότι η διαδικτυακή αναζήτηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για την εταιρεία, αποκαλύπτοντας πως περίπου το 10% της παγκόσμιας αναζήτησης πραγματοποιείται πλέον μέσω του ChatGPT και το ποσοστό συνεχίζει να αυξάνεται. Υπογράμμισε ότι στόχος της εταιρείας είναι ένα ChatGPT πιο ικανό, πιο προσωπικό και διαθέσιμο σε ακόμα περισσότερες αγορές.

Παρά τους περίπου 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες και το τεράστιο μερίδιο αγοράς που κατέχει, η OpenAI βλέπει πλέον τον ανταγωνισμό να ενισχύεται. Σύμφωνα με στοιχεία της Similarweb, οι χρήστες περνούν πλέον περισσότερο χρόνο συνομιλώντας με το Gemini παρά με το ChatGPT, ένδειξη ότι η μάχη για την προσοχή και τις καθημερινές συνήθειες των χρηστών δυσκολεύει.

Η απόφαση να τεθεί η εταιρεία σε κατάσταση συναγερμού αποτυπώνει τη σοβαρότητα της στιγμής για την OpenAI, καθώς η κούρσα για την κορυφή στην τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική φάση.

Με πληροφορίες από Financial Times